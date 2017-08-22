Google представила новую версию Android

Google официально представила новую операционную систему - Android 8.0 Oreo, сообщает Лента.ру. Как утверждается в блоге компании, система "умнее, быстрее и мощнее, чем когда-либо".

Система в частности оснащена такими новыми функциями, как "картинка в картинке" и автозаполнение. Также у нее, как отмечается, более надежные средства защиты, увеличена скорость работы, оптимизировано энергопотребление.

Google предварительно представила Android 8.0 на конференции Google I/O в мае этого года. Система обзавелась новыми ограничениями для приложений, которые работают в фоновом режиме, что помогает улучшить работу устройства. Кроме того, был незначительно переработан дизайн системы и добавлены бейджи для иконок, показывающие наличие уведомлений.

Oreo названа в честь печенья - таким образом, продолжена традиция использовать для каждой новой версии Android наименования десертов и сладостей.