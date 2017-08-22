Погода
$ 68.64 - 68.87
€ 80.21 - 81.10

Google представила новую версию Android

33  0
www

Google официально представила новую операционную систему - Android 8.0 Oreo, сообщает Лента.ру. Как утверждается в блоге компании, система "умнее, быстрее и мощнее, чем когда-либо".

Система в частности оснащена такими новыми функциями, как "картинка в картинке" и автозаполнение. Также у нее, как отмечается, более надежные средства защиты, увеличена скорость работы, оптимизировано энергопотребление.

Google предварительно представила Android 8.0 на конференции Google I/O в мае этого года. Система обзавелась новыми ограничениями для приложений, которые работают в фоновом режиме, что помогает улучшить работу устройства. Кроме того, был незначительно переработан дизайн системы и добавлены бейджи для иконок, показывающие наличие уведомлений.

Oreo названа в честь печенья - таким образом, продолжена традиция использовать для каждой новой версии Android наименования десертов и сладостей.

URL: http://www.vb.kg/365149
Теги:
Google
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  