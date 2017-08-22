Погода
$ 68.61 - 68.81
€ 80.60 - 81.42

За полгода транспортная прокуратура вернула в госказну почти 6 млн сомов

123  1
ВБ

За первое полугодие 2017 года транспортная прокуратура провела 47 проверок по выявлению нарушений законности со стороны органов исполнительной власти и их должностных лиц.

Сообщается, что под постоянным вниманием находились вопросы обеспечения конституционных прав граждан, надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, обеспечения экономической безопасности государства путем борьбы с различными формами посягательства на государственную собственность и бюджетные средства, надзора за законностью издаваемых правовых актов должностных лиц органов исполнительной власти.

По 24 проверкам внесены представления об устранении нарушений закона, все они были рассмотрены с участием прокурора. Также в дисциплинарном порядке наказаны 42 человека - вынесено 8 постановлений о возбуждении дисциплинарного производства и производства по делу об административных правонарушениях, по результатам которых к административной ответственности привлечены 2 лица, к дисциплинарной ответственности - шестеро. Возбуждено одно уголовное дело.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года проведено на 9 проверок больше, представлений внесено - на 6 больше, к дисциплинарной ответственности привлечено аналогичное количество ответственных лиц, внесено постановлений о возбуждении дисциплинарной и административной ответственности больше на одно, возбуждено уголовных дел - аналогично.

Сумма возмещенного по актам прокурорского реагирования ущерба составила 5 844 200 сомов.

Ведомство отмечает, что увеличение количества внесенных актов прокурорского реагирования по линии надзора за исполнением законов произошло в результате качественного планирования работы по выявлению и пресечению нарушений законов в поднадзорных организациях.

URL: http://www.vb.kg/365150
Теги:
нарушения, прокуратура
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Инспектор минтранса
22.08.2017, 15:05

Еще квартал не закончился

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  