Игорь Шувалов – о ЕАЭС: Не могу сказать, что у нас все безоблачно

Несмотря на позитивную оценку, работа в ЕАЭС идет с большим трудом. Об этом сегодня, 22 августа, на IV Экономическом форуме "Иссык-Куль – 2017" заявил заместитель главы правительства России Игорь Шувалов.

В начале своего выступления он опроверг домыслы и слухи о том, что ЕАЭС инициирован президентом Владимиром Путиным как инструмент политического влияния на страны-участницы. Он напомнил, что идея экономической интеграции в регионе принадлежит президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Страны обсуждали проект более 20 лет, и теперь, заверил Шувалов, он работает исключительно как экономическое объединение.

Вместе с тем он отметил, что, несмотря на большие ожидания, страны-участницы все еще испытывают трудности в ЕАЭС.

"У нас при подписании договора осталось много проблем при всех достоинствах и достижениях союза. Проводится большая работа по выявлению препятствий, и мы регулярно заслушиваем материалы о том, какие препятствия больше всего мешают нашему проекту. Работа идет очень тяжело. Не могу сказать, что у нас все безоблачно, и есть вся свобода (прим. ред. – торгово-экономическая свобода в ЕАЭС)", - признался Шувалов.

Он добавил, что сейчас ЕАЭС расширяет географию сотрудничества и интересов. Какие-то переговоры завершились удачно, а какие-то проходят с трудом.

Сложнее всего проходят переговоры о сотрудничестве с другими странами.

"Сложно идут переговоры с Ираном, но для нас это стратегически важный партнер, и мы верим, что наша торговля принесет многое экономикам стран-участниц. Мы намереваемся заключить соглашение с Сингапуром, который является "сервисной" страной. Самые сложные и важные переговоры – это подготовка соглашения с КНР об экономическом партнерстве", - сказал заместитель премьер-министра РФ.