Атамбаев призвал страны ЕАЭС воспользоваться статусом Кыргызстана ВСП+

Президент дельные вещи всем предлагает. Надо этим пользоваться. Но есть ощущение, что мелкие чиновники не дают спокойно работать инвесторам.
Кыргызстан может стать промышленной площадкой стран ЕАЭС для выхода на европейский рынок. Об этом говорится в послании президента Алмазбека Атамбаева участникам IV Экономического форума "Иссык-Куль – 2017".
Приветственную речь главы государства зачитал и. о. вице-премьер-министра КР Олег Панкратов.
В своем послании Атамбаев отметил, что география форума с каждым днем расширяется, а вместе с ним – его повестка и круг общих интересов. Президент призвал страны-участницы ЕАЭС инвестировать в промышленность Кыргызстана. Он напомнил, что это единственная страна ЕАЭС, которая получила статус ВСП+. Этот статус позволяет республике поставлять на рынок ЕС более 6000 видов товаров без таможенных пошлин. Таким образом, предприниматели соседних стран могут инвестировать в производство товаров на территории Кыргызстана и отсюда экспортировать в страны ЕС.
Позже в своем выступлении и.о. министра экономики Арзыбек Кожошев добавил, что правительство упрощает процедуру создания бизнеса в республике. Так, в стране создан наиболее либеральный налоговый режим: ставки налога на прибыль и подоходный налог составляют по 10%, НДС - 12%, что выгодно отличается от аналогичных ставок в соседних странах. Кроме того, существующие тарифы на электроэнергию являются самыми низкими среди стран СНГ.