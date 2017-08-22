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Атамбаев призвал страны ЕАЭС воспользоваться статусом Кыргызстана ВСП+

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Айдана Абдуваитова

Кыргызстан может стать промышленной площадкой стран ЕАЭС для выхода на европейский рынок. Об этом говорится в послании президента Алмазбека Атамбаева участникам IV Экономического форума "Иссык-Куль – 2017".

Приветственную речь главы государства зачитал и. о. вице-премьер-министра КР Олег Панкратов.

В своем послании Атамбаев отметил, что география форума с каждым днем расширяется, а вместе с ним – его повестка и круг общих интересов. Президент призвал страны-участницы ЕАЭС инвестировать в промышленность Кыргызстана. Он напомнил, что это единственная страна ЕАЭС, которая получила статус ВСП+. Этот статус позволяет республике поставлять на рынок ЕС более 6000 видов товаров без таможенных пошлин. Таким образом, предприниматели соседних стран могут инвестировать в производство товаров на территории Кыргызстана и отсюда экспортировать в страны ЕС.

Позже в своем выступлении и.о. министра экономики Арзыбек Кожошев добавил, что правительство упрощает процедуру создания бизнеса в республике. Так, в стране создан наиболее либеральный налоговый режим: ставки налога на прибыль и подоходный налог составляют по 10%, НДС - 12%, что выгодно отличается от аналогичных ставок в соседних странах. Кроме того, существующие тарифы на электроэнергию являются самыми низкими среди стран СНГ.

URL: http://www.vb.kg/365153
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Арзыбек Кожошев, Европа, инвестиции, промышленность
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Комментарии
Дениза Токоева
22.08.2017, 12:50
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Президент дельные вещи всем предлагает. Надо этим пользоваться. Но есть ощущение, что мелкие чиновники не дают спокойно работать инвесторам.

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Касым Молдобаев
22.08.2017, 15:44
Карма: +124
Сумма оценок комментариев
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Комментариев: 449

В торговом плане мы, обладая этим статусом, можем выступать посредниками между Европой и ЕАЭС. Нужно пользоваться этим. Это выгодно не только для нас, но и для производителей со всего ЕАЭС, которым нужна площадка для торговли со странами Европы.

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