Атамбаев призвал страны ЕАЭС воспользоваться статусом Кыргызстана ВСП+

Кыргызстан может стать промышленной площадкой стран ЕАЭС для выхода на европейский рынок. Об этом говорится в послании президента Алмазбека Атамбаева участникам IV Экономического форума "Иссык-Куль – 2017".

Приветственную речь главы государства зачитал и. о. вице-премьер-министра КР Олег Панкратов.

В своем послании Атамбаев отметил, что география форума с каждым днем расширяется, а вместе с ним – его повестка и круг общих интересов. Президент призвал страны-участницы ЕАЭС инвестировать в промышленность Кыргызстана. Он напомнил, что это единственная страна ЕАЭС, которая получила статус ВСП+. Этот статус позволяет республике поставлять на рынок ЕС более 6000 видов товаров без таможенных пошлин. Таким образом, предприниматели соседних стран могут инвестировать в производство товаров на территории Кыргызстана и отсюда экспортировать в страны ЕС.

Позже в своем выступлении и.о. министра экономики Арзыбек Кожошев добавил, что правительство упрощает процедуру создания бизнеса в республике. Так, в стране создан наиболее либеральный налоговый режим: ставки налога на прибыль и подоходный налог составляют по 10%, НДС - 12%, что выгодно отличается от аналогичных ставок в соседних странах. Кроме того, существующие тарифы на электроэнергию являются самыми низкими среди стран СНГ.