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Ждем покупателей! MegaCom уже выставили на прямые торги

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 25 августа, уже официально на прямые торги выставлены 100% акций ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom).

С сегодняшнего дня Фонд по управлению госимуществом, который реализует компанию, начнет принимать заявки от потенциальных покупателей. Претенденты должны предоставить ценовое предложение о приобретении всего пакета акций не ниже суммы 13 млрд 500 млн сомов. Предложения принимаются до 25 сентября.

Напомним, ранее все три аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Объявленная в первый раз стартовая цена в 19 млрд сомов к третьему аукциону опустилась до 13,5 млрд сомов, и в соответствии законодательством государство решило реализовать компанию уже через прямые торги.

URL: http://www.vb.kg/365160
Теги:
Альфа Телеком
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Комментарии
Банин Александр
25.08.2017, 10:15
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Продать надо пока без Мегакома не остались, а если совсем уж не повезет, то и должны будем.

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