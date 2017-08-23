Погода
$ 68.61 - 68.81
€ 80.60 - 81.42

Футбол: в "Алге" перемены. Главным тренером вернулся Нематжан Закиров

158  0
Гулиза Авазова

В футбольном клубе "Алга" (Бишкек) официально представили нового президента и главного тренера.

Как сообщает Футбольная лига Кыргызстана, Нематжан Закиров вернулся в "Алгу" главным тренером вместо Александра Бельдинова, который недавно ушел в отставку. Он возглавлял команду с 2016 года. Как сообщается, Бельдинову предлагали работу в новом тренерском штабе клуба, но он отказался.

Закиров уже работал в качестве главного тренера "Алги" в 2013-м году .

"Во-первых, спасибо большое руководству клуба за оказанное доверие. Хочу сразу сказать, что до конца сезона никаких перемен не будет. Самое главное - не волнуйтесь, продолжайте работать. В клуб нужны финансовые вливания. Надеюсь, в этом вопросе руководство пойдет нам навстречу. Этот сезон постараемся завершить в тройке", - сказал новый наставник "алгинцев".

Стоит отметить, сейчас в чемпионате Кыргызстана "Алга" занимает пятое место среди шести клубов.

Помимо этого, "алгинцам" сообщили о том, что клуб "Алга" с баланса мэрии столицы передали в городское Управление физкультурой и спортом, которое возглавляет Ырысбек Мааткабылов.

Мааткабылов сообщил, что в качестве помощника Нематжана Закирова был приглашен специалист из России Игорь Никитин. "Положение клуба в чемпионате нас не устраивает. Будем стараться улучшить ситуацию. Будем всячески поддерживать игроков. Все остальное зависит от вас и вашего желания играть", - сказал он, обратившись к игрокам клуба.

Напомним, Закиров является обладателем тренерской лицензии PRO. В Кыргызстане помимо него обладателем такой лицензии является всего один тренер - Анарбек Ормомбеков.

URL: http://www.vb.kg/365164
Теги:
тренер, футбол, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  