Футбол: в "Алге" перемены. Главным тренером вернулся Нематжан Закиров

В футбольном клубе "Алга" (Бишкек) официально представили нового президента и главного тренера.

Как сообщает Футбольная лига Кыргызстана, Нематжан Закиров вернулся в "Алгу" главным тренером вместо Александра Бельдинова, который недавно ушел в отставку. Он возглавлял команду с 2016 года. Как сообщается, Бельдинову предлагали работу в новом тренерском штабе клуба, но он отказался.

Закиров уже работал в качестве главного тренера "Алги" в 2013-м году .

"Во-первых, спасибо большое руководству клуба за оказанное доверие. Хочу сразу сказать, что до конца сезона никаких перемен не будет. Самое главное - не волнуйтесь, продолжайте работать. В клуб нужны финансовые вливания. Надеюсь, в этом вопросе руководство пойдет нам навстречу. Этот сезон постараемся завершить в тройке", - сказал новый наставник "алгинцев".

Стоит отметить, сейчас в чемпионате Кыргызстана "Алга" занимает пятое место среди шести клубов.

Помимо этого, "алгинцам" сообщили о том, что клуб "Алга" с баланса мэрии столицы передали в городское Управление физкультурой и спортом, которое возглавляет Ырысбек Мааткабылов.

Мааткабылов сообщил, что в качестве помощника Нематжана Закирова был приглашен специалист из России Игорь Никитин. "Положение клуба в чемпионате нас не устраивает. Будем стараться улучшить ситуацию. Будем всячески поддерживать игроков. Все остальное зависит от вас и вашего желания играть", - сказал он, обратившись к игрокам клуба.

Напомним, Закиров является обладателем тренерской лицензии PRO. В Кыргызстане помимо него обладателем такой лицензии является всего один тренер - Анарбек Ормомбеков.