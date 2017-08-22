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Очередная чешская "заказуха". И опять вранье

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Александра Василькова

В понедельник сразу на нескольких электронных порталах Кыргызстана появилась информация о том, что чешские СМИ вновь подняли шумиху вокруг тендера на строительство ГЭС в Кыргызстане, который выиграла компания Liglass Trading.

Либеральные издания КР выдали сенсацию: самая важная пражская газета Lidové noviny сообщает, мол, спецслужбы Чехии проводят следственные мероприятия по сделке компании Liglass Trading о строительстве малых ГЭС в Кыргызстане, а также выясняют, какое отношение к ней имеют кыргызстанские и чешские чиновники.

Расследование, по информации Lidové noviny, начала ни много ни мало Служба информационной безопасности Чехии (BIS). При этом издание со ссылкой на анонимные источники утверждает, что оно организовано по просьбе министра иностранных дел Чехии Любомира Заоралека.

Правда, сетуют чешские коллеги, источник сообщил, что результатов расследования пока нет. А еще Lidové noviny признает, что пока никто официально не подтвердил вообще сам факт его проведения.

При таком вот раскладе "информационная бомба" теряет свою мощность и больше напоминает пустышку вроде той, что в свое время общественность назвала "Операция "Гремучая змея".

Помните, сразу после ареста Текебаева пресс-служба партии "Ата Мекен" обнародовала письмо своего вождя, вроде бы переданное им из застенков ГКНБ и якобы раскрывающее "истинные причины" его ареста.

"Моим адвокатам Чинаре Джакуповой и Таалайкуль Токтакуновой, - пафосно вещал вождь социалистов в этом шедевре эпистолярного жанра. - Когда я был на Кипре и в Вене, в моих руках оказалась информация о происшествии в Бишкеке 16 января 2017 года (крушение "Боинга"). По стечению обстоятельств я не смог распространить её. Я передаю её вам как доверенным лицам. Люди должны знать правду".

"Правдой", которую Омурбек Чиркешович так хотел донести до соотечественников, был некий документ (его фотографии потом оказались в Сети) - докладная на турецком языке с логотипом турецкой разведки с пометкой "Секретно, особой важности", адресованная президенту Турции. В ней составители тоже рассказывали о разведывательно-оперативных мероприятиях, направленных на установление личности хозяина груза упавшего в Бишкеке самолета.

Позже выяснилось, и это подтвердила официальная Анкара, что турецкая разведка к этому "документу" не имеет никакого отношения. А специалисты-тюркологи хохотали над этим текстом, обнаружив в нём массу фактических и даже грамматических ошибок.

В общем-то на сегодня особых причин вспоминать СМИ (ни у чешских, ни у наших) о Liglass Trading не было. Хотя как посмотреть: в понедельник о своей отставке заявил Сооронбай Жээнбеков, и президент эту отставку принял. При этом наиболее реальным кандидатом на должность нового главы правительства эксперты называют Сапара Исакова, которого чешские СМИ в чем-то так упорно подозревают. Возможно, сенсация родилась только как повод полить грязью человека из команды президента Атамбаева.

А вообще с чего бы журналистам дружественной, но не такой уж близкой Кыргызстану державы – ни географически, ни экономически – так циклиться на какой-то сделке? Может быть, столь усиленное внимание только на первый взгляд выглядит случайным?

Давайте вспомним, кто первым поднял волну хайпа вокруг истории с тендером на ГЭС. Правильно, известный отечественный общественник, бывший социал-демократ, а затем оппозиционер Эдиль Байсалов. Он сослался на одну из авторитетных пражских газет Hospodářské Noviny, опубликовавшую в середине июля обширный материал под заголовком "Как это никому не известная в Чехии фирма получила миллиардный контракт в Кыргызстане?".

С какой же стати бы Hospodářské Noviny волноваться о сделках компании, которая, как они сами признают, никому не известна в Чехии? Прямых связей с Кыргызстаном у этой газеты нет, а вот косвенные наличествуют. Редактором международного отдела этой ежедневной газеты является Ондржей Соукуп (Ondřej Soukup), который около 20 лет занимается темой России и постсоветских стран. Работал над украинскими проектами в неправительственной организации People in Need, а также (внимание!) на "Радио Свобода".

Кстати, в местном информационном пространстве негативная информация о Liglass Trading в первую очередь появилась именно на порталах, финансируемых Госдепартаментом США, а также на сайте, учредителем которого является Нарын Айып. В свое время он работал на радио "Азаттык" ("Свобода") и возглавлял кыргызскую редакцию службы из Праги.

Говорят, что с чешской столицей Нарына Айыпа и сегодня связывает очень многое. К примеру, хорошо отлаженный бизнес: фирма по аренде недвижимости N & N International Ltd, зарегистрированная на его жену. Кроме того, финансовые поступления идут и с рекламных объявлений в еженедельном журнале "Арбат-News".

Впрочем, утверждают злые языки, самые главные финансовые потоки, на которые Айып содержит в Праге семью - супругу и четырех дочерей, - это грантовые средства, идущие опять же по линии Госдепартамента Соединенных Штатов. Ведь именно там, в столице Чехии, располагается центр идеологической борьбы и вещания на страны СНГ.

К слову, указанная связь вполне объясняет, почему публикация в Hospodářské Noviny вышла так вовремя, с точки зрения отечественной оппозиции, – буквально за несколько дней до официального выдвижения кандидата в президенты от партии СДПК Сооронбая Жээнбекова. Такая вот точно просчитанная попытка дискредитировать действующую власть.

Впрочем, интерес чехов к кыргызстанскому тендеру может быть вызван и просто их внутриполитическими разборками.

Эту версию подтверждает тот факт, что Lidové noviny – газета, которая в понедельник написала о затеянном чешской разведкой расследовании - это издание, которое принадлежит бывшему министру финансов Чехии Андрею Бабишу. Олигарх с репутацией Сильвио Берлускони в мае этого года был освобожден от занимаемых должностей в связи с обвинениями в нескольких серьезных махинациях, в том числе с кроновыми облигациями. Когда-то он был близок к президенту Милошу Земану.

Кто знает, какие претензии появились у него к президенту и членам его команды вроде главы канцелярии после отставки? Политики – ведь они такие политики.

Иначе почему газета, принадлежащая Бабишу, так напирает на то, что именно глава чешской президентской канцелярии Вратислав Минарж осенью 2016 года отправил письмо Сапару Исакову, в котором рекомендовал Liglass Trading в качестве компании, способной построить ГЭС в Кыргызстане? Настаивает на том, что Министерство промышленности и торговли Чехии знать не знало об этой компании. И это в то время, как другие информационные порталы восточноевропейской страны, к примеру, Aktuálně.cz, пишут, что профильное ведомство в августе прошлого года направляло соответствующее рекомендательное письмо правительству КР.

"Я отметил, что чешская компания работает на рынке энергетических услуг достаточно долго, с 2003 года, и за время своего существования она успешно реализовала ряд проектов в Словацкой Республике, Италии, Румынии, Великобритании и Сербии", - процитировал портал Aktuálně.cz заместителя министерства промышленности и торговли Владимира Бартла.

Рекомендация была запрошена Министерством промышленности для Liglass Trading его владельцем Майклом Смеликом. Ведомство идентифицирует это как общую практику, благодаря которой оно помогает чешским компаниям за рубежом. На вопрос о том, как министерство проверило финансовые возможности фирмы, один из чиновников пояснил, что участников торгов на этот счет тестировал Кыргызстан.

И это так. Для того чтобы участвовать в тендере по малым ГЭС, КР выставляла ряд требований, в том числе финансовых. Участники должны были оплатить взнос, который составлял более 1,2 миллиона долларов. Liglass Trading его оплатили - проблем не было. Кроме того, они оплатили по 200 тысяч сомов за пакет тендерной документации по каждом створу. В итоге они отдали два миллиона сомов. Это невозвратная сумма. Также они предоставили банковскую гарантию одного из крупных европейских банков на довольно крупную сумму денег.

Так что истерика наших отечественных либералов на эту тему совершенно непонятна. Если абстрагироваться от возможной политической подоплеки информационных вбросов на тему Liglass Trading, то становится непонятно, чего конкретно мы должны опасаться. В случае невыполнения чешской компанией своих обязательств Кыргызстан вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и объявить новый тендер. Что от этого выиграют чехи? То же самое, что герой бородатого анекдота, хвастающий тем, что обманул таксиста: заплатил и не поехал.

URL: http://www.vb.kg/365167
Теги:
ГЭС, Чехия, Верхне-Нарынский каскад, Омурбек Текебаев, Эдиль Байсалов
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Комментарии
Касым Молдобаев
22.08.2017, 14:57
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Бабановский заказ, скорее всего. Пытается дискредитировать все проекты нынешнего руководства. Для него это очередной фронт борьбы за президентство.

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Silver Surfer
22.08.2017, 15:08
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в том, что здесь политическая подоплека сомневаться не приходится. причем вполне возможно, что имеют место сразу оба тактических хода, внести напряжение в трехсторонних отношениях Чехия-КР-РФ, и параллельно с этим потопить Исакова, которого прочат на пост премьера, но даже без этого он многим поперек горла, как курирующий проект Таза Коом. 

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Айбек Абылгазиев
22.08.2017, 15:11
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Да сразу ясно, что это политическая борьба оппонентов. Почему публикации и видео выходят не неделей раньще, и не позже, а именно день в день со сложением полномочий Премьер-Министром! Это же ясно что не случчайно. Кто то хочет оклеветать нового кандидата на пост Премьер-Министра, вот и все! 

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Банин Александр
22.08.2017, 15:34
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Не думаю, что Сапар и президент не изучив эту фирму вообще разговаривали бы с ними...

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Бермет Осмонкулова
22.08.2017, 16:23
Карма: +5
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Плюсов: 39
Минусов: 34
Комментариев: 72

- Почему Текебаев выступает против сказанного экс-министром МВД Зарылбеком Рысалиевым? Будь он невиновным, постарался бы действовать ради скорейшего решения дела?- Главный принцип Текебаева, по которому он живет: «Политик и мужчина никогда не должны признаваться в содеянном». Раньше я не особо замечал этих его слов, только позднее понял. Касательно вашего вопроса, экс-министр МВД Рысалиев говорил ведь: «Все сказанное Юсуповым мы во время следственного эксперимента при участии депутатов отсняли на видео. Все сказанное Юсуповым вышло правдой. Какие еще кроме этого нужны доказательства?» По философии Текебаева, в партии должно быть много «виновных» людей, и всем им необходимо смотреть в глаза только лидеру. А то ведь честные люди дают отпор, смело высказывают вину ему в глаза. Поэтому он не подпускает к себе близко чистых политиков.- Когда началось расследование дел по мародерству, обвиняемый Райкан Тологонов говорил: «Я сдал мандат до завершения следствия». А теперь еще до выхода итогов Райкан Тологонов снова приходит, и как ни в чем не бывало, участвует в заседаниях. Это что: неуважение Тологоновым закона, или он опирается на Текебаева?- Вся суть не в Райкане Тологонове или других, а в Текебаеве. Вчера народ увидел его истинное лицо. Текебаев пользуется законом исключительно в собственных интересах. Не говоря о другом, человек, сказавший: «Я стану президентом», разве фигурировал бы в порно-видео? Сейчас он не говорит о мародерствах, а пытаясь отвлечь внимание народа, рассказывает, как он когда-то боролся с Бакиевыми. По-моему, и народ уже это понял. Я нисколько не сомневаюсь, что мародерства были, и во главе их стоял сам Текебаев.- Почему вы так уверенно говорите? Может быть, вы что-то не договариваете? Потому что в то время вы тоже были депутатом партии «Ата Мекен»?- Сказанным Омурбеком Текебаевым лживым красивым словам мы тоже, как и народ, верили. Чем ближе находишься рядом с человеком, тем больше начинают раскрываться его плохие и хорошие стороны. Этот человек готов ради личных политических интересов продать и Кыргызстан, и правду. Когда был скандал по «Мегакому», я был главой комиссии, тогда Текебаев взял у российской компании миллион долларов. А сейчас нагло нападает и все отрицает. - Он не признает даже подтвержденные МВД  телефонные переговоры по мобильнику с Райканом Тологоновым с мест мародерства?- У кыргызов есть хорошее выражение: «Вор наедается до отвала наворованным и клянется до конца жизни в своей невиновности». Вот эти слова сказаны о Текебаеве и его приближенных. Это мой ответ на ваш вопрос. Кроме этого не может быть других слов.- Жене Текебаева, который говорит: «Я живу только на зарплату», принадлежит здание, в котором находится газета «Супер инфо» на пересечении улиц Фрунзе-Исанова. Только за один год он построил рядом с этим зданием многоэтажный дом. Откуда взял средства Текебаев, утверждающий, что живет только на одну зарплату? Насколько правдивы слова, высказываемые в народе, что Текебаев построил многоэтажный дом на деньги от мародерства?- Текебаев и раньше, и позднее является человеком, живущим политическим предательством. Он получал деньги у Аскара Акаеваперед каждыми выборами. Видевшие это и знающие открыто говорят об этом. На парламентских выборах 2005 года сторонники партии «Алга Кыргызстан» получили большинство голосов. И вот люди из власти, избранные депутатами от этой партии, а также Айдар и Бермет Акаевы избрали Текебаева спикером. На юге дело чрезвычайно усложнилось, авторитет президента упал крайне низко, поэтому, желая закрыть рот южанам, по инициативе Акаева предложили и выбрали спикером Текебаева.- Текебаев уж чересчур лезет из кожи вон, чтобы не довести до завершения дело о мародерствах. Постоянно отодвигает рассмотрение дела назад. Когда представители партии «Ата Мекен» отчитывались перед парламентской комиссией, они подняли шумный скандал и волокитили дело. Это не приемы Текебаева от отчаяния?- Да, Он никогда не признается в виновности по мародерским делам. Как выше сказано, это у него такой принцип.Туратбек Мадылбеков говорил же: «Я чист перед Богом, не причастен к мародерствам». Они и Бога не боятся?- В данное время никто «не верит» в Бога. Если бы люди боялись Бога, то не было бы террористических взрывов, пугающих мир войн, опутавшей государство коррупции, не было бы также дела по нашим мародерствам.- Таким образом, постоянно отодвигаясь назад, это грязное дело не будет доведено до конца?- Возможно, правда сейчас не раскроется. Но история не простит Текебаеву этих выходок.- Президент Алмазбек Атамбаев, который должен быть мостом между народом и Жогорку Кенешем и высказать справедливые слова, по мародерству совершенно молчит. Прокуратура, «КГБ», МВД тоже стараются закрыть это дело?- Правильно, что президент не вмешивается в это дело. Ходят разговоры, что Салянова – текебаевский кадр, через нее он решает многие дела ради политических интересов. Возможно, это правда.- Зарылбек Рысалиев говорил, что доведет до конца это дело. После его ухода с должности пришел министром МВД Шамиль Атаханов и руками земляка Норузбаева закрыл это дело. Не стало ли МВД, обязанное сказать объективное слово, «крышей» Текебаева?- Говорят, этот самый Норузбаев родом с Базар-Коргона. Похоже, между Норузбаевым и Текебаевым имеется родство. А раз так, то надо было поручить это дело другому. В бытность Зарылбека Рысалиева министром, дело по мародерству было подтверждено на 85%. Он говорил: «Скоро раскрою остальные 15%, материалы имеются». Текебаев по привычке устроил политический шантаж, мол, «сбегу из коалиции», запугал людей из власти и успокоился, вынудив снять Рысалиева с должности. До этого он, ссылаясь на какую-то лошадь, вынудил снять и Бабанова с поста премьера.- Какую цель преследовал Текебаев, снимая с должности Бабанова? Или была цель на его место поставить Жанторо Сатыбалдиева?- Бабанов молодой, образованный, энергичный, денежный джигит с наличием средств массовой информации. Он по мере своих сил старался провести реформы. Всех министров направлял в Грузию, начал реформы. Это не понравилось Текебаеву. Потому что при росте его (Бабанова) авторитета, Текебаев не прошел бы Бишкекский городской кенеш.- Почему вы поднимаете требование продать пансионаты? Если их продать, то кто их возьмет? Ведь все равно вырученные деньги не будут работать на государство, а попадут в карманы больших людей. Вы в своем интервью газете «Фабула» говорили, что на поездку туда-обратно в Америку Асия Сасыкбаева потратила средства в сумме 380 тысяч сомов, чтоб повидаться с внуками. Эти деньги заплатило государство. Кто еще такими путями проворачивает свои дела? Кто допустил, чтобы Асия эже растратила такую сумму?- Мы сейчас работаем в парламентской системе. Следовательно, мы должны совершать дела, образцовые для народа. Каких только обещаний не давали депутаты во время выборов! Если вы нас изберете, то мы готовы ходить голодными и пешими. Такие слова громче других кричали в особенности люди из партии «Ата Мекен». И вот только хотим начать эти реформы, как многие депутаты во главе с нашим спикером выступают «против». Потому что они, видимо, уже успели привыкнуть к дармовым деньгам. Упомянутая вами Сасыкбаева дважды съездила в Америку к внукам за счет налогоплательщиков и растратила 320 тысяч сомов. В таких случаях Текебаев, будто набрав в рот каши, молчит. По моему предложению надо упразднить управление делами, сократить там 50 человек и 78 человек, работающих в гараже (за исключением водителей), продать из гаража 47 машин, кроме депутатских, а на вырученные деньги построить хорошую пограничную заставу в Баткене. Кроме того, я говорю, давайте отдадим пансионат парламента учителям или врачам или его тоже продадим, а деньги от продажи внесем в бюджет. Против этого выступает спикер Асилбек Жээнбеков. Народ вправе просить у них отчет.

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Алмаз Мамбетов
22.08.2017, 16:48
Карма: -15
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Комментариев: 51

Вечерку пора уже закрыть.

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