Парламент Кыргызстана 25 августа сформирует новый состав правительства

25 августа Жогорку Кенеш Кыргызстана соберется на внеочередную сессию. Об этом сообщили в парламенте.

Как уточняется, депутаты соберутся, чтобы сформировать состав нового правительства во главе с премьер-министром.

Отметим, вчера подал в отставку уже экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, который зарегистрирован в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах. Его кандидатуру выдвинула партия СДПК.

Сегодня, 22 августа, президент страны Алмазбек Атамбаев поручил в кратчайшие сроки сформировать новое правительство. В связи с этим он направил письмо в адрес торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова с просьбой созвать внеочередную сессию.