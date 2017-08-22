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Парламент Кыргызстана 25 августа сформирует новый состав правительства

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Гулиза Авазова

25 августа Жогорку Кенеш Кыргызстана соберется на внеочередную сессию. Об этом сообщили в парламенте.

Как уточняется, депутаты соберутся, чтобы сформировать состав нового правительства во главе с премьер-министром.

Отметим, вчера подал в отставку уже экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, который зарегистрирован в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах. Его кандидатуру выдвинула партия СДПК.

Сегодня, 22 августа, президент страны Алмазбек Атамбаев поручил в кратчайшие сроки сформировать новое правительство. В связи с этим он направил письмо в адрес торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова с просьбой созвать внеочередную сессию.

URL: http://www.vb.kg/365169
Теги:
выборы, парламент
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Комментарии
Дениза Токоева
22.08.2017, 15:35
Карма: -37
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Плюсов: 67
Минусов: 104
Комментариев: 110

Очень надеюсь, что в новую команду придут молодые кадры, а не старперы, которые готовы Родину продать ради денег и ништяков. 

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