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Чем заняться в День независимости. Мэрия подготовила праздничную программу

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ВБ

Мэрия Бишкека подготовила праздничную программу, посвященную празднованию 26-летия независимости КР.

31 августа на площади Ала-Тоо планируется праздничное мероприятие, которое будет состоять из трех блоков: утреннего, дневного и вечернего.

  1. В 10:00 начнется торжественное мероприятие.
  2. В 11:00 состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов. В это же время на Старой площади также будет проходить праздничный концерт и Фестиваль единоборств по различным видам спорта.
  3. В 19:00 будет организован вечерний праздничный концерт с участием звезд отечественной эстрады. Завершится мероприятие в 23:00 праздничным фейерверком.

Столичный муниципалитет также планирует провести праздничные мероприятия в парках, скверах, микрорайонах и жилых массивах столицы.

Октябрьский район:

30 августа с 16:00 в Парке 125-летия столицы (мкр. "Асанбай") пройдет мероприятие "Мой любимый Кыргызстан". Все желающие смогут насладиться концертной программой, выставкой и поучаствовать в мастер-классах.

31 августа с 10: 00 в парке Ататюрк будет организован праздничный концерт для всех горожан.

В это же время в жилых массивах "Кок-Жар", "Алтын-Ордо", "Рухий-Мурас" пройдут спортивные мероприятия по национальным видам спорта, конкурсы и викторины.

С 11:00 в парке Победы имени Д. Асанова горожан и гостей столицы ждет праздничный фестиваль культуры "Аралаш-Fest" с угощением кулинарными изделиями.

С 10:00 до 12:00 на стадионе КНУ имени Арабаева планируется проведение спортивных игр по мини-футболу, волейболу и бегу.

С 11:00 до 14:00 дворовые команды 6-го и 7-го микрорайонов примут участие в спортивных состязаниях по подвижным видам спорта.

С 10:00 до 15:00 в жилых массивах "Кок-Жар", "Алтын-Ордо", "Рухий-Мурас" бишкекчан ждут спортивные соревнования по национальным видам спорта и шахматам, конкурсы и викторины.

С 10:00 до 14:00 в 3-м, 4-м и 5-м микрорайонах и на площадке УВК ШГ №17 планируются конкурс рисунков на асфальте "Мой Кыргызстан", состязания по мини-футболу, аркан-тартыш и дартсу.

Ленинский район:

31 августа с 10:00 в парке "Фламинго" будет организовано праздничное мероприятие для детей. В это же время в парке Фучика будут организованы спортивные игры по разным видам спорта.

С 12:00 до 16:00 около Филармонии имени Т. Сатылганова, на Аллее молодежи пройдут праздничный концерт, выставка прикладного искусства, показательные спортивные выступления по айкидо, самбо, дзюдо, күрөш, кудо.

Свердловский район:

31 августа в 10:00 в микрорайоне "Учкун" на площадке сш №89, в жилом массиве "Дордой" на площадке сш №94 пройдут спортивные мероприятия для детей. В это же время в Карагачевой роще состоятся праздничный концерт и соревнования по разным видам спорта.

В 11:00 в микрорайоне "Восток-5" на спортивной площадке УВК № 66, в жилом массиве "Келечек" на площадке сш №87 будут проходить спортивные мероприятия. В парке жилого массива "Красный строитель" будет организована праздничная программа "Кыргызстаным!".

В 12:00 для детей домов на проспекте Чуй №№43, 45, 47, 61, 63, 65, 75, 77 (район ТЭЦ) планируется проведение спортивных мероприятий.

С 13:00 до 18:00 на площади Победы все желающие смогут посетить выставку эксклюзивных автомашин, сопровождаемую концертной программой.

Первомайский район:

31 августа в 10:00 на площадке сш №36 пройдут концерт и спортивные мероприятия по мини-футболу (до 15 лет), аркан тартыш и баскетболу.

В жилом массиве "Щербакова" на спортивной площадке по проспекту Манаса, 201/1 также будут организованы спортивные соревнования по национальным видам спорта и культурно-массовые мероприятия. В жилых массивах "Көлмө", "Жениш", "Бугу-Эне-Багыш", "Касым", "Маданият", "Аска Таш", "Ак-Босого" весь день будут проходить народные гуляния с различными национальными угощениями.

В 10:00 на площадке сш №78 пройдут выставка изделий, национальных блюд и спортивные игры по мини-футболу (до 15 лет).

В 10:00 на площадке сш №81 жилого массива "Ак-Босого" жителей ждут культурно-массовые мероприятия, концерт с угощением национальными блюдами и соревнования по мини-футболу.

URL: http://www.vb.kg/365170
Теги:
День независимости, праздник, мэрия
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