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ГКДО: в Оше замешанный в убийстве контрактник пришёл с повинной

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Аида Джумашева

Замешанный в убийстве контрактник в Оше сам пришел с повинной. Об этом сегодня, 22 августа, "ВБ" заявил председатель Госкомитета по делам обороны Мирбек Касымкулов.

Напомним, действующий военнослужащий Госкомитета по делам обороны замешан в убийстве. По версии обвинения, он и его пособник 11 августа текущего года убили водителя, согласившегося их подвезти из Оша в Бишкек. Подозреваемые избавились от трупа в Ноокатском районе Ошской области. На теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти.

Позже выяснилось, что один из подозреваемых является действующим военнослужащим контрактной службы войсковой части №47156 - объединенного склада тыла Государственного комитета по делам обороны КР. Другой задержанный является бывшим военнослужащим срочной службы этой же части.

Как сообщили "ВБ" в УВД Ошской области, в отношении обоих задержанных Ноокатским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО города Оша.

"В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" Уголовного кодекса. По данному делу проводится расследование", - пояснили в ведомстве.

В свою очередь председатель Госкомитета по делам обороны Мирбек Касымкулов в разговоре с "ВБ" заявил, что действующий военнослужащий контрактной службы сам пришел к командиру части и доложил о случившемся.

"После признания командир части сообщил о факте в правоохранительные органы", - сказал Касымкулов.

На вопрос о том, будут ли привлечены к дисциплинарной ответственности командир части или ответственные за воспитательную работу лица, глава ГКДО ответил так: "В настоящий момент проводится расследование со стороны правоохранительных органов. Пока никто из руководящего состава не наказан. По итогам следствия будет приниматься решение о привлечении к ответственности лиц войсковой части".

URL: http://www.vb.kg/365175
Теги:
военная служба, Ноокатский район, Ошская область, убийство, УВД
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