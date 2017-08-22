Сегодня: MegaCom продадут в рассрочку? Рекруты ответят. День независимости

Без премьера. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Указ "Об отставке премьер-министра и правительства Кыргызской Республики". Указ вступает в силу с момента подписания.

Глава правительства поблагодарил всех членов правительства Кыргызской Республики, аппарата правительства Кыргызской Республики за совместную успешную работу в течение 1,6 года.

В свою очередь действующий президент КР поручил сформировать новое правительство в сжатые сроки.

Без торгов. Правительство Кыргызстана приняло решение выставлять на продажу 100% акций ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom). Об этом сегодня, 22 августа, сообщил глава Фонда госимущества Болсунбек Казаков на пресс-конференции.

По его словам, по законодательству если трижды не удалось продать компанию на аукционе, то можно реализовать пакет акций путем прямой продажи.

Практически сразу после оглашения решения о том, что сотовую компанию будут продавать напрямую, появился покупатель, который просит снизить стартовую цену и разрешить расплатиться в рассрочку.

Задержаны рекруты. ГКНБ в ходе проводимых контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению каналов вербовки, переправки рекрутов для участия в вооруженном конфликте в Сирии, а также планов по совершению диверсионно-террористических акций в КР и Бишкеке были задержаны рекруты МТО.

Установлено, что задержанные иностранные граждане находятся в розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности и связях с боевиками МТО в Сирии.

Новый погост. В районе села Гроздь Аламудунского района Чуйской области открывается новое городское кладбище.

По информации муниципалитета, это связано с переполненностью юго-западного кладбища, которое находится в селе Чон-Арык. Захоронения там осуществляются с 1973 года.

День независимости. Мэрия Бишкека подготовила праздничную программу, посвященную празднованию 26-летия независимости КР.

31 августа на площади Ала-Тоо планируется праздничное мероприятие, которое будет состоять из трех блоков: утреннего, дневного и вечернего.

Столичный муниципалитет также планирует провести праздничные мероприятия в парках, скверах, микрорайонах и жилых массивах столицы.

Снежный барс увековечен. На Аллее молодежи в Бишкеке появилась скульптура снежного барса.

"В истории нашей родины снежный барс рассматривался как благородное, священное животное и защитник кыргызских воинов, который воплощает собой символ смелости, воли и выносливости. Белый барс является одним из древних тотемов кыргызов", - сказала вице-мэр столицы Айгуль Рыскулова.

Мероприятие состоялось в рамках Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем, который пройдет в Бишкеке 24–25 августа.