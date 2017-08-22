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Стали известны имена погибших под колесами "Мерседеса" в Нижнем Чуе

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Родион Решетов

Стали известны имена погибших в ДТП в селе Нижний Чуй в Чуйской области.

Напомним, сегодня, 22 августа, в примерно в 12:00 автомашина марки "Мерседес" сбила насмерть трех женщин и ребенка, стоявших на обочине в ожидании маршрутного такси. Все жертвы аварии были жителями села Нижний Чуй.

В УПМ ГУВД Чуйской области отметили, что на данный момент машина, попавшая в дорожно-транспортное происшествие, уже погружена на эвакуатор.

Водитель транспортного средства Абдрахман Халилов проходит процедуры в наркологии. Предполагается, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В УПМ отметили, что подробная информация об аварии будет известна позднее.

Имена и возраст погибших в аварии:

  1. 12-летний Айбек Калчаев;
  2. 65-летняя Алия Тогузбаева (тетя Айбека);
  3. 68-летняя Людмила Лещенко;
  4. 64-летняя Елена Эрманова.

URL: http://www.vb.kg/365177
Теги:
алкоголь, дети, ДТП, Чуйская область
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