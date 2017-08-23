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Милиция вслепую ищет женщину, бросившую младенца в туалете в "Арча-Бешике"

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Айдана Абдуваитова

Милиция продолжает поиски женщины, бросившей новорожденную девочку в туалет в жилмассиве "Арча-Бешик", но пока безуспешно. Об этом "ВБ" сообщили в ГУВД столицы.

В пресс-службе сообщили, что пока сдвигов в установлении личности женщины нет, нет даже ориентировок для ее поиска. Никто из жителей жилмассива не может описать ее.

"Проводим все мероприятия по ее поиску, но пока ничего нет. Мы сами в шоке", - отметили в ГУВД.

Напомним, 31 июля в туалетной яме в жилмассиве "Арча-Бешик" была обнаружена новорожденная девочка. Врачи диагностировали у нее переохлаждение и аспирационный синдром. Первое время она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Более двух недель она находилась в больнице. 16 августа ее перевели в Дом малютки, дальнейшую судьбу девочки решат органы опеки.

В отношении женщины, оставившей младенца, было возбуждено уголовное дело.

URL: http://www.vb.kg/365184
Теги:
ГУВД, подкидыш
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