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Парламент Кыргызстана рассмотрит кандидатуру Сапара Исакова на премьерство

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Гулиза Авазова

Парламент Кыргызстана 25 августа на внеочередной сессии рассмотрит кандидатуру Сапара Исакова на должность премьер-министра страны. Об этом "ВБ" сообщили в парламентской фракции СДПК.

Как уточняется, за день до сессии коалиция большинства рассмотрит его кандидатуру и вынесет решение. После утверждения также свое решение вынесет комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

После этих процедур кандидатура Исакова будет представлена депутатам парламента. "Если он наберет 2/3 голосов депутатов парламента, станет премьером", - добавили во фракции.

Напомним, сегодня, 22 августа, президент страны Алмазбек Атамбаев поручил в кратчайшие сроки сформировать новое правительство. В связи с этим он направил письмо в адрес торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова с просьбой созвать внеочередную сессию.

Депутаты соберутся, чтобы сформировать состав нового правительства во главе с премьер-министром.

Отметим, вчера подал в отставку уже экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, который зарегистрирован в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах. Его кандидатуру выдвинула партия СДПК.

URL: http://www.vb.kg/365187
Теги:
парламент, Сапар Исаков
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Комментарии
Каныбек Азамат
22.08.2017, 18:28
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 0
Комментариев: 7

Тяжелое время выдвигают молодого парня,желаем удачи!

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Каныбек Азамат
22.08.2017, 18:28
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 0
Комментариев: 7

Тяжелое время выдвигают молодого парня,желаем удачи!

+1
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Жалоба модератору
Айбек Абылгазиев
22.08.2017, 18:45
Карма: +17
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Плюсов: 33
Минусов: 16
Комментариев: 61

Логически будет правильно если Сапар Исаков  станет Премьер-Министром. Жээнбеков поработал хорошо, очень активно, реализовал некоторые задумки и программы. Но так же осталось то что он не успел завершить. Теперь нужен человвек который сумеет продолжить работу Жээнбекова. Я думаю, что Сапар Исаков правильный кандидат в Премьеры еще и потому, что он будет уже как Преммьер-Министр работать в полной мере над реализацией проекта Таза-Коом. 

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кирова кирова
22.08.2017, 19:03
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Правильное решение. Молодых нужно поднять. Думаю что через 4-5 лет будет следующим президентом. Наверно Атамбаев готовит его в качестве следующего президента.

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Таку Сагын
22.08.2017, 19:14
Карма: +4
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Плюсов: 5
Минусов: 1
Комментариев: 23

АША молодец. СИ достоин. Сапар Исаков должен работать долго на одной должности, а не так, чтобы его убрали через 2 месяца. У нас каждый год - один премьер. И каждый премьер со своими ложными лозунгами типа бесплатный кредит, бесплатное жилье, корочи все бесплотно и дешево. И нельзя варить лапши на уши простым людям.

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Бермет Осмонкулова
22.08.2017, 19:21
Карма: +5
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Плюсов: 39
Минусов: 34
Комментариев: 73

Сапар сможет работать под давлением. Он молод и энергичен. А главное перспективен!

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Акыл Акыбаев
22.08.2017, 19:29
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 2
Комментариев: 12

В Кыргызской Республике все зависет от наших чиновников. Даже с плохими законами и хорошими чиновниками можно хорошо управлять государством, но если чиновники у нас плохие и аферисты и кримналы и воры, то не могут и даже не надо самые лучшие законы. Так что от Сапара зависит очень многое. Сапар сапарын байсалдуу болсун. Удача тебе. Работай честно и не обманывай кыргызского народа. Кем ты мечтал стать в детстве?.

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Аяна Сейитбекова
22.08.2017, 19:48
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 6

Давай Сапарчик. Я как как гражданка КР поддержу тебя. Правительство КР в твоих руках. Нужно развивать образование, науку, культуру. Правительство, которое сокращает расходы на образование, науку, культуру, будет вынуждено увеличивать расходы на строительство тюрем и содержание заключенных воров и других преступников.

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Алмаз Мамбетов
22.08.2017, 21:52
Карма: -15
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Плюсов: 16
Минусов: 31
Комментариев: 52

Аша дает возможность своим шохам стать мультимиллионерам.

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