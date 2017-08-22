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Задержанной в Дели с $1 млн. кыргызстанке изберут меру пресечения

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Айдана Абдуваитова

В Дели состоится предварительное судебное заседание по задержанию гражданки Кыргызстана на таможне с $1 млн. Об этом сообщила официальный представитель МИД Айымкан Кулукеева.

По ее словам, возможно, сегодня женщине изберут меру пресечения. Ее интересы будет представлять адвокат Верховного суда Индии, кыргызское посольство будет оказывать содействие.

Напомним, вчера стало известно, что на днях в аэропорту Дели задержали кыргызстанку с более $1 млн. 56-летняя З. Б. направлялась из столицы Индии в Бишкек. При проверке ручной клади было обнаружено $60 тыс., а в багаже еще $1 млн 41 тыс. 290. Происшествие расследует таможенная служба Индии.

URL: http://www.vb.kg/365189
Теги:
Индия, соотечественники, МИД
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