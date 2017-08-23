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Омурбек Бабанов провел переговоры в Москве

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Омурбек Бабанов, кандидат на пост президента 19−20 августа провел переговоры в Администрации президента России в Москве. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на собственные источники.

Содержание переговоров, а также их итог пока неизвестны. Сам политик опубликовал в Инстаграмме фотографии сделанные в Москве, "в итальянском ресторане на Патриарших прудах" в компании с работающими там кыргызстанцами. Судя по фото, Бабанов побывал в "Павильоне", находящемся в Патриаршем переулке.

Напомним, президентские выборы в Кыргызстане должны состояться 15 октября.

За последние несколько недель Омурбек Бабанов развил бурную деятельность в российских СМИ, регулярно выступая по темам кыргызско-российского сотрудничества. Последнее интервью политик дал журналу "Эксперт", в нем он предложил России создать еще одну военную базу в Кыргызстане.

URL: http://www.vb.kg/365193
Теги:
выборы, Россия, Москва, Омурбек Бабанов
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Комментарии
Барак уБАМа
23.08.2017, 09:12
Карма: +36
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 66
Минусов: 30
Комментариев: 213

Люди,не надо его в президенты. Он закрепить за собой этот пост,потом трудно будет избавиться от его семьи.

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Абонент
23.08.2017, 09:45

Барак уБАМа

Люди,не надо его в президенты. Он закрепить за собой этот пост,потом трудно будет избавиться от его семьи.

Это точно!

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Alihan Kolomiec
23.08.2017, 10:16
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 3

Видимо, Бабанов искал там поддержки. Ищет все возможности, чтобы стать президентом. Похоже у него это уже навязчивая идея

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Я
23.08.2017, 10:26

Не сканчаемая тяжелое время для моего многострадального народа, будет конец? Или будем всегда мигрировать по просторам России и Казахстана? Сколько можно выбирать одно и тоже? Все претенденты на пост президента, эта та масса, котрая в первую очередь ставят свои интересы! Печально, но это правда!!!

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Я
23.08.2017, 10:27

Параноя у него!

Alihan Kolomiec

Видимо, Бабанов искал там поддержки. Ищет все возможности, чтобы стать президентом. Похоже у него это уже навязчивая идея

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Максат
23.08.2017, 11:38

Бабанов так не уверен с своих силах,он уже сомневается что за него будут ли голосовать на выборах,и поэтому полетел в Москву поискать поддержки...

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Ibragim Unysov
23.08.2017, 11:44
Карма: +8
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Минусов: 4
Комментариев: 15

и как это понять? "болеющий за свой народ" ведет переговоры с иностранцами? а как же интересы народа?

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semen semen
23.08.2017, 11:51
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Комментариев: 8

при чем тут поддержка извне? если его народ не поддерживает

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