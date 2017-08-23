Узбекистан выступает за расширение энергетического кольца в ЦА

Узбекистан намерен предпринять ряд мер по расширению и усилению работы так называемого энергетического кольца в Центральной Азии. Как передает Podrobno.uz, об этом 22 августа сообщили в ходе пресс-конференции представители "Узбекэнерго".

Единая энергетическая система в регионе была создана еще при Советском Союзе и позволяла Узбекистану, Казахстану, Таджикистану и Кыргызстану пользоваться общими мощностями и не испытывать проблем с нехваткой электричества. Однако после распада СССР она постепенно потеряла свое значение из-за разногласий между государствами.

"Сегодня энергосистема Узбекистана и Центральной Азии уже работает в режиме кольца, передается 500 кВ и 220 кВ. Есть параллельно работающие участки энергосистемы Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. В дальнейшем мы будем предпринимать меры, чтобы расширить и усилить кольцо. Сейчас мы также работаем с Афганистаном, по этому направлению действует линия 220 кВ, мы помогаем афганскому народу", – отметил начальник управления стратегического развития "Узбекэнерго" Эсо Садуллаев.

По его словам, компания также готова рассматривать и обсуждать предложения по проекту CASA-1000, однако решение здесь будет принимать правительство Узбекистана.

Напомним, что в настоящий момент "Узбекэнерго" ежегодно вырабатывает свыше 60 миллиардов кВт/час электроэнергии, из которых 10% производится ГЭС и 90% – тепловыми электростанциями.