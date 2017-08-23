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В Казахстане хотят ввести штраф за отказ от вакцинации детей

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За уклонение от прививок родителям будет грозить штраф около 68 долларов. Министерство по делам религии и гражданского общества предлагает закрепить эту норму в проекте закона "О религиозной деятельности", который опубликовали на сайте ведомства.

Чиновники министерства ссылаются на то, что отказ от вакцинации граждан, исповедующих нетрадиционные религиозные взгляды, становится в Казахстане одной из актуальных проблем. Только за 2016 год от прививок отказались более 9,5 тысячи родителей. Половина из них мотивировала отказ религиозными взглядами.

Среди других запланированных нововведений:

  1. Штраф 680 долларов тем руководителям религиозных объединений, которые будут вовлекать в свою деятельность несовершеннолетних без письменного согласия обоих родителей.
  2. Учеба в зарубежных религиозных вузах возможна будет только после получения религиозного образования в самом Казахстане и только в определенных учебных заведениях.
  3. Введение запрета на ношение и использование внешних атрибутов: предметов одежды, демонстрирующих принадлежность к "деструктивным идеологическим течениям".

"Мы обсуждаем нормы, касающиеся внешнего проявления приверженности деструктивным течениям. И это – не только одежда. К примеру, свастика или колпаки "Ку-клукс-клана". Поэтому мы и обсуждаем, какие именно признаки считать деструктивными. Ношение хиджаба даже не рассматривается, потому что это часть одежды, которая не закрывает лицо. Никто не высказывает ничего против хиджаба. Нельзя путать хиджаб с паранджой или чадрой", – заявил министр по делам религии и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.

Всего разработчики предлагают более 60 изменений и дополнений в 16 законов страны.

Законопроект вынесли на общественное обсуждение.

URL: http://www.vb.kg/365196
Теги:
вакцина, дети, Казахстан
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Комментарии
Акыл Акыбаев
23.08.2017, 11:33
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 2
Комментариев: 14

Казакстан на правильном пути в области религии. Все религиозные предрассудки нужно уничтожить. У нас в этом плане нечего не делают.

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