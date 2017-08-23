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На фестивале метания камней в Индии пострадали более 460 человек

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462 человека получили ранения в ходе фестиваля метания камней Gotmar в Индии, трое находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на газету India Today.

Традиционное ежегодное действо проводится уже более трех веков. Во время фестиваля жители деревень Саваргаон и Пандхурна выходят на берега реки Джаан, по сигналу спортсмены бросаются к островку посередине, чтобы сорвать висящий на дереве флаг. При этом оставшиеся на берегу закидывают соперников камнями. Издание отмечает, что известны случаи, когда праздник заканчивался смертью одного или нескольких участников.

Считается, что эта традиция появилась после того, как юноша из Пандхурны похитил девушку. Пока они пересекали реку, их закидывали камнями, пока жители Пандхурны не пришли им на помощь.

В этом году действо переросло в беспорядки. После того как собравшиеся начали кидать камни в полицейских и врачей, стражи порядка применили слезоточивый газ.

URL: http://www.vb.kg/365197
Теги:
Индия, фестиваль
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