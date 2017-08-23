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В Бишкек прибыли участники факельной эстафеты "Бег мира-2017"

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ВБ

В Бишкеке на площади Ала-Тоо при поддержке мэрии столицы состоялась международная факельная эстафета дружбы и взаимопонимания "Бег мира-2017", которая приурочена к 26-летию независимости КР.

Данная эстафета впервые в Кыргызстане объединила 6 областей: Баткенскую, Ошскую, Джалал-Абадскую, Таласскую, Чуйскую и Иссык-Кульскую. Бегуны стартовали 10 августа в городе Баткен, пробежали через Ош, Джалал-Абад, Талас, Бишкек и финишируют в городе Чолпон-Ата 25 августа.

Протяженность пробега составляет 1 419 км.

В пробеге участвуют спортсмены из стран СНГ - Кыргызстана, России, Казахстана, Беларуси.

URL: http://www.vb.kg/365199
Теги:
День независимости, эстафета
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