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Адахан Мадумаров сдал подписные листы в Центризбирком

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Айдана Абдуваитова

Лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров сдал в Центризбирком более 43 тыс. подписей в поддержку своей кандидатуры. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Вчера, 22 августа, команда Мадумарова предоставила 43 871 подписной лист. Рабочая группа должна проверить подлинность представленных подписей в течение 10 дней, и, если нет нарушений, ЦИК должен зарегистрировать кандидатуру Мадумарова. Ранее он уже прошел тестирование по госязыку и выполнил другие требования Центризбиркома.

Напомним, вскоре после выдвижения своей кандидатуры в предстоящих выборах он объявил об объединении с кандидатами Бакытом Торобаевым, Акматбеком Келдибековым и Камчыбеком Ташиевым для поддержки единого кандидата, имя которого еще не сообщается.

URL: http://www.vb.kg/365201
Теги:
Адахан Мадумаров, ЦИК
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Комментарии
Касым Молдобаев
23.08.2017, 11:27
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И что толку в их объединении, если на выбор каждый отдельно идет? Они даже в избирательном процессе непоследовательны, какие из них могут быть лидеры?

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