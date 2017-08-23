В соцсетях придумали 347 вариантов названия новой партии четверки политиков

Пользователи социальных сетей придумали 347 вариантов названия и эмблемы новой партии, создаваемой четырьмя кандидатами в президенты. Об этом сообщил один из кандидатов, лидер партии "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев.

Он написал, что со дня объявления конкурса в рабочую группа поступило 347 проектов, годными оказались лишь 27. Сейчас отобранные проекты предоставлены для ознакомления остальным трем членам объединения. До 31 августа они выберут победителя, который получит обещанный приз - новый iPhone 7.

Напомним, 7 августа стало известно, что лидеры партии "Бүтүн Кыргызстан" Адахан Мадумаров, "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев и сопредседатели "Ата-Журт Мекенчил" Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев подписали соглашение об объединении в новую политическую партию и поддержке единого кандидата в президенты. Ранее вся четверка уже подала документы в ЦИК. Кто из них будет бороться за пост главы государства, пока не сообщается.

Позже на своей странице в Facebook Бакыт Торобаев объявил конкурс среди подписчиков на лучшее название и эмблему новой партии. Пост вызвал массу шуток среди пользователей.