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В соцсетях придумали 347 вариантов названия новой партии четверки политиков

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Айдана Абдуваитова

Пользователи социальных сетей придумали 347 вариантов названия и эмблемы новой партии, создаваемой четырьмя кандидатами в президенты. Об этом сообщил один из кандидатов, лидер партии "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев.

Он написал, что со дня объявления конкурса в рабочую группа поступило 347 проектов, годными оказались лишь 27. Сейчас отобранные проекты предоставлены для ознакомления остальным трем членам объединения. До 31 августа они выберут победителя, который получит обещанный приз - новый iPhone 7.

Напомним, 7 августа стало известно, что лидеры партии "Бүтүн Кыргызстан" Адахан Мадумаров, "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев и сопредседатели "Ата-Журт Мекенчил" Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев подписали соглашение об объединении в новую политическую партию и поддержке единого кандидата в президенты. Ранее вся четверка уже подала документы в ЦИК. Кто из них будет бороться за пост главы государства, пока не сообщается.

Позже на своей странице в Facebook Бакыт Торобаев объявил конкурс среди подписчиков на лучшее название и эмблему новой партии. Пост вызвал массу шуток среди пользователей.

URL: http://www.vb.kg/365205
Теги:
Бакыт Торобаев, социальные сети
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Комментарии
Касым Молдобаев
23.08.2017, 11:32
Карма: +124
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 200
Минусов: 76
Комментариев: 452

Полистал страницу Торобаева, посмотрел креатив. В качестве логотипов - картинки, ворованые из интернета, в качестве названий - рандомная компилляция слов Кыргызстан, Онугуу, Тундук и любого слова из заповедей Манаса.

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