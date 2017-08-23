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Борец Каныбек Жолчубеков остановился в шаге от бронзы чемпионата мира

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Гулиза Авазова

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе завершила свое участие в чемпионате мира среди взрослых. Отметим, состязания по трем видам борьбы проходит в Париже (Франция).

Как сообщает Объединенный мир борьбы, во второй день состязаний четверо борцов Кыргызстана вышли на ковер, и лучшие результаты среди них показал легковес Каныбек Жолчубеков, который остановился в шаге от бронзы чемпионата мира.

В весовой категории до 59 кг Жолчубеков стартовал с 1/8 финала, где одолел Стиг-Андре Берге из Норвегии со счетом 3:1. Затем в борьбе за выход в полуфинал был повержен азербайджанский борец Талех Маммадов (3:2). Однако в поединке за выход в финал чемпионата наш спортсмен потерпел поражение от Кеничиро Фумиты из Японии с минимальным счетом 1:2.

Затем в схватке за бронзовую медаль он провел встречу со Степаном Марьяняном из России и, уступив с крупным счетом 2:10, занял пятое место.

В этот день боролись за медали еще трое кыргызстанцев. Жанат Кыйлыбаев (до 66 кг) и Мурат Рамонов (до 130 кг), проиграв стартовые схватки, выбыли из чемпионата, а Самат Ширдаков (до 80 кг) не смог дойти до четвертьфинала.

Отметим, в первый день чемпионата кыргызстанцы также не смогли завоевать медалей, и лучшим результатом стало девятое место Нургазы Асангулова (до 71 кг).

Таким образом, сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе завершает свое участие в чемпионате без медалей.

Сегодня, 23 августа, в борьбу вступают девушки и разыграют четыре комплекта медалей по женской борьбе. В составе сборной Кыргызстана сегодня на ковер выйдут Назира Марсбек кызы (до 55 кг), Айсулуу Тыныбекова (до 58 кг) и Айпери Медет кызы (до 75 кг).

URL: http://www.vb.kg/365212
Теги:
греко-римская борьба, чемпионат, чемпионат мира
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