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Из-за пьяного водителя скончались мать и сын по дороге на Иссык-Куль

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Аида Джумашева

В ДТП на 41 километре автодороги Бишкек – Торугарт скончались два человека. Информацию об этом сегодня, 23 августа, "ВБ" подтвердили в пресс-службе Управления патрульной милиции Чуйской области.

Как уточняется, авария произошла сегодня в 8 часов утра. Виновник ДТП вел автомобиль в нетрезвом состоянии.

"Погибшие - жители Тонского района, 37-летний водитель Audi-100 и его 68-летняя мать - ехали на Иссык-Куль. Водитель автомобиля Nissan, будучи в нетрезвом состоянии, выехал на полосу встречного движения. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб. В результате водитель и пассажирка Audi скончались на месте. Виновник ДТП в настоящий момент доставлен в Ивановскую территориальную больницу с переломами ноги и ребер", - проинформировали в УПМ.

URL: http://www.vb.kg/365213
Теги:
ДТП, Чуйская область, Патрульная милиция
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