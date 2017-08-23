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Генпрокуратура отрицает свою ошибку в иске против телеканала "Сентябрь"

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ВБ

Генеральная прокуратура Кыргызстана опровергает информацию о том, что якобы ошиблась, подав иск против не того телеканала "Сентябрь". Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Напомним, вчера, 22 августа, Первомайский районный суд удовлетворил заявление Генпрокуратуры о признании распространенного 29 сентября 2016 года на телеканале "Сентябрь" интервью А. Капарова экстремистским. Также было запрещено телевещание и радиовещание телеканала "Сентябрь" на территории Кыргызстана и ограничен доступ к его программам для интернет-пользователей.

"Предоставленные ТРК "Сентябрь" сведения [об ошибке надзорного органа] носят явно дезинформационный характер, и, следовательно, они намеренно вводят общественность в заблуждение, искажая фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По информации пресс-службы, в ходе подготовки заявления в судебные органы были изучены материалы Государственного комитета информационных технологий и связи КР, а также истребованы сведения из Министерства юстиции КР, согласно которым ОсОО "Редакция телерадиокомпании "С-2" является официальным наименованием телекомпании, которая использует название "Сентябрь". В свою очередь ОсОО "Редакция телерадиокомпания "С-2" в соответствии с приказом Министерства юстиции КР является учредителем СМИ "Телевещание "С-2" с юридическим местонахождением по адресу: г. Бишкек, ул. Фрунзе, 402.

Вместе с тем Генпрокуратура отмечает, что телеканал "Сентябрь" в Джалал-Абаде до прекращения аналогового вещания осуществлял свою деятельность на основании соответствующей лицензии, выданной Госагентством связи, которая до настоящего времени используется телеканалом "Сентябрь" ("Телевещание "С-2"), действующим в цифровом формате.

В связи с чем вышеуказанные юридические лица, а именно ОсОО "Редакция телерадиокомпания "С-2" и "Телевещание "С-2", были привлечены к судебному процессу в качестве заинтересованных лиц в порядке гражданско-процессуального законодательства.

Ведомство подчеркивает, что сведения об использовании наименования "Сентябрь" "Телевещанием "С-2" также были официально подтверждены представителями телекомпании в письме, адресованном ими в Государственное агентство связи.

URL: http://www.vb.kg/365214
Теги:
Генеральная прокуратура, СМИ, суд
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Комментарии
Банин Александр
23.08.2017, 12:46
Карма: -53
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Плюсов: 77
Минусов: 130
Комментариев: 117

Кому они лапшу вешают, все знают, что эта шарашкина контора принадлежит Теке и материалы у них одни и те же. Правильно в любом случае сделали, когда закрыли канал. 

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Alihan Kolomiec
23.08.2017, 13:26
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 0
Комментариев: 4

Посмотрел я как то этот канал, одни "признания любви" Текебаеву и Ко. Из чего можно сделать вывод, что это текебаевский канал. А раз уж это канал мародеров, который еще и показывает материалы, основанные на слухах, то правильно сделали, что закрыли. 

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Медет Осмоналиев
23.08.2017, 13:41
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 217
Минусов: 116
Комментариев: 450

Сентябрь - совершенно ангажированный канал с кучей дезинформации. Рано или поздно это должно было случиться.

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