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Атамбаев принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева

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ВБ

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 23 августа, принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, прибывшего в нашу страну с визитом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений между Кыргызстаном и Россией в сфере военно-технического сотрудничества, ключевые аспекты взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Атамбаев и Патрушев также обсудили актуальные вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.

Секретарь Совбеза РФ прибыл в страну для участия в плановых рабочих консультациях между компетентными государственными органами Кыргызстана и России.

Во встрече также принял участие секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Темир Джумакадыров.

URL: http://www.vb.kg/365215
Теги:
Алмазбек Атамбаев, президент, Россия
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Комментарии
Дениза Токоева
23.08.2017, 12:53
Карма: -37
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 67
Минусов: 104
Комментариев: 111

Многому стоит поучиться у наших российских коллег. 

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