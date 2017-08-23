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Кыргызстан с разгромным счетом обыграл Турцию на чемпионате мира по кокпару

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Гулиза Авазова

Сборная Кыргызстана по кок-бору одержала третью победу на чемпионате мира по кокпару в Астане (Казахстан).

Как сообщается, в своем третьем матче сборная Кыргызстана встречалась с командой Турции. В первом же тайме кыргызстанцы вышли вперед с крупным счетом – 7:2.

Во втором тайме туша была заброшена в ворота еще 7 раз, шесть из которых были забиты в ворота сборной Турции.

Таким образом, по итогам двух таймов сборная Кыргызстана одержала победу со счетом 13:3.

Авторами голов в составе сборной стали Сейтбек Анарбек уулу, Нуржан Мелисбек уулу, Карыпбек Эшиев, Урмат Раушан уулу, Нурманбет Койчукеев, Таштемир Замирбек уулу, Рустам Тыналиев, Жолдошбек Орозбаев и Кубаныч Султан уулу.

Напомним, на чемпионате мира были заявлены 12 команд, однако в последний момент сборная Азербайджана не приехала. Кыргызстанцы соревнуются в группе "А" с Турцией, США, Узбекистаном, Монголией и Таджикистаном.

Ранее кыргызстанцы уже сыграли два матча: в первом добились победы над Монголией (4:0), затем разгромили Узбекистан с более крупным счетом – 11:2. Завтра, 24 августа, сборная сыграет с Таджикистаном.

URL: http://www.vb.kg/365216
Теги:
кок-бору, чемпионат, чемпионат мира
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