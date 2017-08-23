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Межрайонный суд признал недействительными подписные листы Текебаева

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Айдана Абдуваитова

Вчера, 22 августа, межрайонный суд города Бишкек поддержал решение Центризбиркома о признании недостоверными подписей избирателей, собранных в поддержку кандидатуры Омурбека Текебаева. Об этом в Facebook сообщил юрист Канатбек Азиз.

Ранее ЦИК признал подписи в пользу кандидата недостоверными, ссылаясь на то, что для сбора подписей должны были быть использованы средства из избирательного фонда кандидата, а судя по выписке из банка, со счета фонда не было никаких отчислений. Таким образом, из-за финансовых нарушений все подписные листы признаны недостоверными.

Юристы кандидата пытались обжаловать решение в суде, но вчера межрайонный суд под председательством судьи Азиза Эшалиева признал постановление ЦИК законным.

Однако Канатбек Азиз считает незаконным и постановление, и решение суда по нему. Он напомнил, что Первомайский суд ранее отказал юристам Текебаева в выдаче паспорта, а нотариус и уполномоченный представитель по финансовым вопросам не могли встретиться с кандидатом. К тому же, добавил юрист, положение ЦИК признает действительность подписей фактом покупки подписных листов.

"В связи с этим у Текебаева не было никакой возможности, как и у его уполномоченного представителя, внести средства в избирательный фонд - это его личные средства, пожертвования и так далее. В связи с этим мы не оплатили подписные листы, которые, как они [Центризбирком] утверждают, мы закупали. Но интересным является то, что в положении ЦИК дополнительно установил требования о том, что достоверность признается покупкой бумаг (подписных листов), а мы эти бумаг покупали. Никаких доводов ЦИК вчера привести не могла, и только наша сторона говорила, больше всего убеждала суд в том, что ЦИК незаконно вынесла решение", - сказал он.

По его словам, эксперты ЦИК и ГРС признали недействительными 8 135 подписей из собранных 38 643 подписей, а значит, остальные 30 508 подписей действительны.

Отметим, кандидаты должны предоставить в ЦИК не менее 30 тысяч подписных листов.

"Скорее всего, ЦИК надеялась на то, что Омурбек Текебаев не сдаст тест, и на этом его права ограничат. Но тест был сдан, и оставалось единственное условие - это признание недействительными подписей", - считает юрист.

Он добавил, что сторонники Текебаева будут обращаться в международные правозащитные организации.

URL: http://www.vb.kg/365219
Теги:
выборы, Омурбек Текебаев, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (68 материалов)
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Комментарии
Чолпон Шакирова
23.08.2017, 15:26
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Плюсов: 95
Минусов: 102
Комментариев: 132

. В своем интервью газете "Азия news" на прошлой неделе, тогдашний министр внутренних дел Зарылбек Рысалиев заявил, что это скандальное дело в свое время "замяла" Аида Салянова, воспользовавшись своим положением генпрокурора. По его словам, причастность партии "Ата Мекен" к мародерству была доказана, но дело не было доведено до конца. Кроме того, тогдашний заместитель генпрокурора Улан Халдаров тоже действовал в интересах партии "Ата Мекен". "Текебаев намеренно привел его на должность заместителя генпрокурора, чтобы закрыть дело по мародерству. Еще на первых порах расследования дела начали ставить подножку", - сказал по этому поводу З. Рысалиев. Было много причин, по которым мародерство не было расследовано до конца. Одна из причин связана с тем, что тогдашний заместитель министра внутренних дел Кубатбек Норузбаев тоже прислуживал "ата-мекеновцам". "К. Норузбаев возглавлял главное следственное управление МВД. Как оказалось, он является другом экс-премьера Ж. Оторбаева. Текебаев назначил Норузбаева на эту должность через Оторбаева, поручив закрыть тему мародерства", - говорит Зарылбек мырза. По его словам, после апрельской революции в силовых органах было много людей "Ата Мекена". Он утверждает, что факт мародерства давно был доказан. "Во время расследования дела о мародерстве я обратился к тогдашнему гендиректору ОТРК Кубату Оторбаеву с просьбой вынести этот вопрос на передачу "Ой ордо" с приглашением меня и Текебаева. Если понадобится, можете пригласить даже муллу, пусть принесет Коран. Пусть Текебаев приведет своих болельщиков, пригласите сразу судей и прокурора, чтобы на передаче все поклялись на Коране перед всем народом. Мародерство стало нашим позором. Мы опозорились перед народом, не можем довести дело до конца за эти годы. Предложил: "Давай завершим это дело", чтобы народ знал правду о мародерстве. Но Оторбаев не согласился и не дал передачу, потому что он защищает интересы некой стороны", - сказал он. Продолжая эту тему, З. Рысалиев заявил, что дело по мародерству можно довести до конца за один месяц: "Дело по мародерству доказано давно. В течение одного месяца можно расставить по полочкам дело по мародерству, посадить и осудить кого надо. Текебаев стал патриархом партийной коррупции. Коррупционер не боится законов, не воспринимает их всерьез. На первом месте для него стоят личные интересы. Против них поможет только физическое устранение! Нужно расстрелять, уничтожить! Только тогда наше общество исправится", - сказал экс-министр.

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Алена Есикова
23.08.2017, 15:26
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Минусов: 9
Комментариев: 25


Ранее ЦИК признал подписи в пользу кандидата недостоверными, ссылаясь на то, что для сбора подписей должны были быть использованы средства из избирательного фонда кандидата, а судя по выписке из банка, со счета фонда не было никаких отчислений. Таким образом, из-за финансовых нарушений все подписные листы признаны недостоверными.

Ну, и тупые же у Текебаева юристы... даже оформить всё грамотно не смогли.

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Медет Осмоналиев
23.08.2017, 15:27
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Комментариев: 450

Они доказать-то смогут, что это реальные подписи, а не нарисованные? Потому, видимо, и не соблюдаются процедуры, что вносят в списки мертвые души.

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Банин Александр
23.08.2017, 15:30
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Минусов: 130
Комментариев: 117

Вот и правда вылезла, Теке и не надо было становиться кандидатом, ему надо было под этим предлогом выйти, получить широкую известность на этой почве. Старый и хитрый Теке!

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Алена Есикова
23.08.2017, 15:32
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Минусов: 9
Комментариев: 25

На какие средства собирались подписи, если с избирательного фонда ничего не было потрачено?

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Алена Есикова
23.08.2017, 15:32
Карма: +1
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Плюсов: 10
Минусов: 9
Комментариев: 25

На какие средства собирались подписи, если с избирательного фонда ничего не было потрачено?

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