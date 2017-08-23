Межрайонный суд признал недействительными подписные листы Текебаева

. В своем интервью газете "Азия news" на прошлой неделе, тогдашний министр внутренних дел Зарылбек Рысалиев заявил, что это скандальное дело в свое время "замяла" Аида Салянова, воспользовавшись своим положением генпрокурора. По его словам, причастность партии "Ата Мекен" к мародерству была доказана, но дело не было доведено до конца. Кроме того, тогдашний заместитель генпрокурора Улан Халдаров тоже действовал в интересах партии "Ата Мекен". "Текебаев намеренно привел его на должность заместителя генпрокурора, чтобы закрыть дело по мародерству. Еще на первых порах расследования дела начали ставить подножку", - сказал по этому поводу З. Рысалиев. Было много причин, по которым мародерство не было расследовано до конца. Одна из причин связана с тем, что тогдашний заместитель министра внутренних дел Кубатбек Норузбаев тоже прислуживал "ата-мекеновцам". "К. Норузбаев возглавлял главное следственное управление МВД. Как оказалось, он является другом экс-премьера Ж. Оторбаева. Текебаев назначил Норузбаева на эту должность через Оторбаева, поручив закрыть тему мародерства", - говорит Зарылбек мырза. По его словам, после апрельской революции в силовых органах было много людей "Ата Мекена". Он утверждает, что факт мародерства давно был доказан. "Во время расследования дела о мародерстве я обратился к тогдашнему гендиректору ОТРК Кубату Оторбаеву с просьбой вынести этот вопрос на передачу "Ой ордо" с приглашением меня и Текебаева. Если понадобится, можете пригласить даже муллу, пусть принесет Коран. Пусть Текебаев приведет своих болельщиков, пригласите сразу судей и прокурора, чтобы на передаче все поклялись на Коране перед всем народом. Мародерство стало нашим позором. Мы опозорились перед народом, не можем довести дело до конца за эти годы. Предложил: "Давай завершим это дело", чтобы народ знал правду о мародерстве. Но Оторбаев не согласился и не дал передачу, потому что он защищает интересы некой стороны", - сказал он. Продолжая эту тему, З. Рысалиев заявил, что дело по мародерству можно довести до конца за один месяц: "Дело по мародерству доказано давно. В течение одного месяца можно расставить по полочкам дело по мародерству, посадить и осудить кого надо. Текебаев стал патриархом партийной коррупции. Коррупционер не боится законов, не воспринимает их всерьез. На первом месте для него стоят личные интересы. Против них поможет только физическое устранение! Нужно расстрелять, уничтожить! Только тогда наше общество исправится", - сказал экс-министр.