Ссора переросла в убийство. 22-летний парень убил мужчину

19 августа примерно в 09:30 на одной из улиц Бишкека прохожие обнаружили труп мужчины в возрасте 40-45 лет с признаками насильственной смерти, после чего обратились в милицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан уроженец Ошской области 22-летний Н. у. Э.

По словам задержанного, причиной его поступка послужила ссора между ним и убитым, после чего он нанес травмы мужчине, и тот скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 ("Убийство") УК КР. В настоящее время задержанный находится в СИЗО.