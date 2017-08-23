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Ссора переросла в убийство. 22-летний парень убил мужчину

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ВБ

19 августа примерно в 09:30 на одной из улиц Бишкека прохожие обнаружили труп мужчины в возрасте 40-45 лет с признаками насильственной смерти, после чего обратились в милицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан уроженец Ошской области 22-летний Н. у. Э.

По словам задержанного, причиной его поступка послужила ссора между ним и убитым, после чего он нанес травмы мужчине, и тот скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 ("Убийство") УК КР. В настоящее время задержанный находится в СИЗО.

URL: http://www.vb.kg/365222
Теги:
ГУВД, убийство
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