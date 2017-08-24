Критики 52 стран мира назвали лучшую комедию всех времен

Корпорация Би-би-си обратилась к 253 критикам - 118 женщин и 135 мужчин из 52 стран с шести континентов, чтобы составить список лучших комедий за всю историю кинематографа. Каждого из участников исследования попросили назвать десять лучших комедийных картин, созданных в любой точке мира в любой год. В итоге первое место занял шедевр Билли Уайлдера 1959 года "В джазе только девушки".

Почетные места в первой десятке разделили "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу" Стэнли Кубрика (1964), "Энни Холл" Вуди Аллена (1977), "День сурка" Гарольда Рамиса (1993), "Утиный суп" Лео Маккэри (1933), "Жизнь Брайана по Монти Пайтон" Терри Джонса (1979), "Аэроплан!" Дэвида и Джерри Цукеров, а также Джими Абрахамса (1980), "Время развлечений" Жака Тати (1967), "Это - Spinal Tap" Роба Райнера (1984) и "Паровоз Генерал" Клайда Брукмана и Бастера Китона (1926). Всего в список включено 100 картин.

Как отметили в Би-би-си, зачастую то, что нас смешит, игнорируется при оценке кинематографических заслуг. Так, например, из 89 работ, которым американская киноакадемия присудила "Оскар" за лучший фильм года, только семь можно назвать комедиями. Нынешнее исследование показало, что у женщин и мужчин имеется несколько ключевых расхождений в определении смешного. Кроме того, азиатские и североамериканские критики отдавали предпочтения совершенно разным подходам к комедии. Фактически, отмечается в отчете, если бы список составляли критики из США и Канады без участия коллег из других регионов, он был бы совершенно другим.

Добавим, в общий список вошло несколько немых фильмов Чарли Чаплина, классическая мелодрама "Когда Гарри встретил Салли", псевдодокументальный фильм "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана", пародийный "Голый пистолет", "Кое-что о Мэри", "Джентльмены предпочитают блондинок" и "Охотники за привидениями". На последнем месте оказался "Король комедии" Мартина Скорсезе.