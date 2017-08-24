Письмо Эйнштейна о Гитлере, Чемберлене и России выставлено на продажу

Аукционный дом Nate D Sanders в Лос-Анджелесе (США) выставил на продажу письмо Альберта Эйнштейна, написанное через 10 дней после заключения Мюнхенского соглашения. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Express.

В письме автор общей теории относительности рассуждает о бесперспективности политики умиротворения агрессора, которой в отношении возглавляемой Адольфом Гитлером Германии придерживался премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен.

По мнению физика, надежды Чемберлена на то, что Гитлер "спустит пар, напав на Россию", приведут к потере Восточной Европы, а вследствие политики британского премьера относительно Франции власть в стране получили те, чей девиз "лучше Гитлер, чем красные". "У меня нет надежды на будущее Европы", - написал физик.

Также в письме другу Эйнштейн сообщил о своей последней работе и трудностях, которые испытывает его первая жена (Милева) с ипотечными платежами.

Послание написано Эйнштейном 10 октября 1938 года в своем доме в Принстоне (штат Нью-Джерси, США). Адресовано близкому другу ученого, швейцарскому инженеру Мишелю Бессо. Двухстраничное письмо вложено в оригинальный конверт Postmarked Princeton, на котором стоит штемпель за 11 октября 1938 года. Стартовая стоимость послания оценивается в 25 тысяч долларов.

Мюнхенское соглашение подписано 30 сентября 1938 года между Великобританией, Италией, Францией и Германией. Главным его итогом стала передача последней стране Судетской области - исторического региона бывшей Чехословакии, где компактно проживали этнические немцы.