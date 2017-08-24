В праздники сотрудники "Тазалыка" будут дежурить с утра до поздней ночи

Сотрудники "Тазалыка" готовятся к празднованию Дня независимости КР и Курман айта.

На базе предприятия было изготовлено 20 шатров, в случае непогоды в день праздников они будут установлены на площади Ала-Тоо.

Также устанавливаются ограждения, работа по демонтажу и покраске которых почти завершена. Во время празднования Дня независимости планируется поставить более 20 контейнеров для мусора.

Бригады сотрудников МП "Тазалык" будут дежурить два дня подряд с утра до поздней ночи.

Мэрия столицы призывает всех горожан бережно относиться к муниципальному имуществу, уважать труд сотрудников МП "Тазалык" и доносить мусор до контейнерных точек.