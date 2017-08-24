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В праздники сотрудники "Тазалыка" будут дежурить с утра до поздней ночи

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ВБ

Сотрудники "Тазалыка" готовятся к празднованию Дня независимости КР и Курман айта.

На базе предприятия было изготовлено 20 шатров, в случае непогоды в день праздников они будут установлены на площади Ала-Тоо.

Также устанавливаются ограждения, работа по демонтажу и покраске которых почти завершена. Во время празднования Дня независимости планируется поставить более 20 контейнеров для мусора.

Бригады сотрудников МП "Тазалык" будут дежурить два дня подряд с утра до поздней ночи.

Мэрия столицы призывает всех горожан бережно относиться к муниципальному имуществу, уважать труд сотрудников МП "Тазалык" и доносить мусор до контейнерных точек.

URL: http://www.vb.kg/365235
Теги:
День независимости, Курман айт, мэрия, Тазалык
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