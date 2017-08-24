Погода
$ 68.32 - 68.55
€ 80.20 - 81.01

Часть улицы Шота Руставели в Бишкеке закроют на месяц

198  0
ВБ

В связи с прокладкой теплосетей часть улицы Шота Руставели будет закрыта для движения автотранспорта.

С 24 августа будет закрыто дорожное движение по улице Шота Руставели от Сухомлинова с переходом на улицу Ахунбаева до улицы Ажыбек Баатыра, сообщают в Управлении капитального строительства.

Это связано с капитальным ремонтом теплосетей. Ремонтные работы осуществляет подрядчик ЗАО "Кайнар". Они завершатся 20 сентября текущего года.

Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

URL: http://www.vb.kg/365236
Теги:
мэрия, ремонт
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  