Часть улицы Шота Руставели в Бишкеке закроют на месяц

В связи с прокладкой теплосетей часть улицы Шота Руставели будет закрыта для движения автотранспорта.

С 24 августа будет закрыто дорожное движение по улице Шота Руставели от Сухомлинова с переходом на улицу Ахунбаева до улицы Ажыбек Баатыра, сообщают в Управлении капитального строительства.

Это связано с капитальным ремонтом теплосетей. Ремонтные работы осуществляет подрядчик ЗАО "Кайнар". Они завершатся 20 сентября текущего года.

Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.