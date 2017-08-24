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В ЦИК зарегистрировали Бакыта Торобаева кандидатом в президенты

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Айдана Абдуваитова

Центральная избирательная комиссия утвердила Бакыта Торобаева в качестве кандидата на пост президента. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Вчера, 23 августа, ему вручили удостоверение кандидата.

Напомним, Бакыт Торобаев участвует в выборах от партии "Онугуу-Прогресс". Он выполнил основные требования ЦИК: прошел тестирование по госязыку, внес избирательный залог и сдал подписные листы. 7 августа он вместе другими кандидатами - Адаханом Мадумаровым, Камчыбеком Ташиевым и Ахматбеком Келдибековым заявил об объединении в новую партию для поддержки единого кандидата, чье имя пока не сообщается. При этом каждый из них самостоятельно выполняет условия ЦИК для регистрации своей кандидатуры.

URL: http://www.vb.kg/365237
Теги:
Бакыт Торобаев, выборы, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (70 материалов)
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Комментарии
Чолпон Шакирова
24.08.2017, 11:54
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Комментариев: 133

Благодаря этому мы теперь все знаем, что страничку на фб ведет не он сам, а какая-то бестолковая малолетка, которая пишет вечно с ошибками, зная это Бакыт не увольняет ее, может родня? 

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Медет Осмоналиев
24.08.2017, 12:49
Карма: +101
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 218
Минусов: 117
Комментариев: 455

Чолпон Шакирова

Благодаря этому мы теперь все знаем, что страничку на фб ведет не он сам, а какая-то бестолковая малолетка, которая пишет вечно с ошибками, зная это Бакыт не увольняет ее, может родня? 

Да он и сам двух слов без ошибок написать не может. Его уровень - вождения трактора. Ну, может, председателем колхоза неплохим стал бы, если бы постарался.

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