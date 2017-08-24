В ЦИК зарегистрировали Бакыта Торобаева кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия утвердила Бакыта Торобаева в качестве кандидата на пост президента. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Вчера, 23 августа, ему вручили удостоверение кандидата.

Напомним, Бакыт Торобаев участвует в выборах от партии "Онугуу-Прогресс". Он выполнил основные требования ЦИК: прошел тестирование по госязыку, внес избирательный залог и сдал подписные листы. 7 августа он вместе другими кандидатами - Адаханом Мадумаровым, Камчыбеком Ташиевым и Ахматбеком Келдибековым заявил об объединении в новую партию для поддержки единого кандидата, чье имя пока не сообщается. При этом каждый из них самостоятельно выполняет условия ЦИК для регистрации своей кандидатуры.