В ЦИК зарегистрировали Бакыта Торобаева кандидатом в президенты

Благодаря этому мы теперь все знаем, что страничку на фб ведет не он сам, а какая-то бестолковая малолетка, которая пишет вечно с ошибками, зная это Бакыт не увольняет ее, может родня?
Центральная избирательная комиссия утвердила Бакыта Торобаева в качестве кандидата на пост президента. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Вчера, 23 августа, ему вручили удостоверение кандидата.
Напомним, Бакыт Торобаев участвует в выборах от партии "Онугуу-Прогресс". Он выполнил основные требования ЦИК: прошел тестирование по госязыку, внес избирательный залог и сдал подписные листы. 7 августа он вместе другими кандидатами - Адаханом Мадумаровым, Камчыбеком Ташиевым и Ахматбеком Келдибековым заявил об объединении в новую партию для поддержки единого кандидата, чье имя пока не сообщается. При этом каждый из них самостоятельно выполняет условия ЦИК для регистрации своей кандидатуры.