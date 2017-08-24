Айсулуу Тыныбекова завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по женской борьбе, который проходит в Париже (Франция).

Как сообщает Объединенный мир борьбы, в поединке за третье место Тыныбекова вышла против Нингнинг Ронга из Китая. В начале поединка она заработала два очка, однако не смогла завершить прием. Этим воспользовалась соперница и сократила счет. К концу первой трехминутки представительница Китая совершила бросок на четыре балла и вышла вперед со счетом 5:2.

Во втором периоде, выполнив проход в спину, Тыныбекова сократила счет, а затем и вовсе вышла вперед - 6:5. Этот счет сохранился до конца встречи и тем самым она одержала победу в этом поединке, а также завоевала бронзовую медаль.

Напомним, Тыныбекова выступала в весовой категории до 58 кг и дошла до полуфинала чемпионата, одолев на своем пути представительниц Германии и Нигерии, однако схватку за выход в финал она уступила Марве Амри из Туниса с разницей в одно очко - 8:7.

Отметим, помимо Тыныбековой свои силы проверили еще двое девушек из Кыргызстана. Назира Марсбек кызы (до 55 кг) уступила на старте Марине Седена из Казахстана и выбыла из состязаний. В категории до 75 кг Айпери Медет кызы выиграла Намджу Хё из Южной Кореи (3:0), но затем уступила Василисе Марзалюк из Беларуси (0:6), которая затем вышла в финал состязаний. В связи с этим Медет кызы получила шанс побороться в утешительном раунде. Однако встречу она уступила Джустине Ди Стасио из Канады и тем самым заняла 10-е место.

Сегодня также продолжатся состязания по женской борьбе, где Кыргызстан представит единственная участница - Мээрим Джуманазарова.