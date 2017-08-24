Погода
$ 68.32 - 68.55
€ 80.20 - 81.01

Айсулуу Тыныбекова завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе

194  0
Гулиза Авазова

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по женской борьбе, который проходит в Париже (Франция).

Как сообщает Объединенный мир борьбы, в поединке за третье место Тыныбекова вышла против Нингнинг Ронга из Китая. В начале поединка она заработала два очка, однако не смогла завершить прием. Этим воспользовалась соперница и сократила счет. К концу первой трехминутки представительница Китая совершила бросок на четыре балла и вышла вперед со счетом 5:2.

Во втором периоде, выполнив проход в спину, Тыныбекова сократила счет, а затем и вовсе вышла вперед - 6:5. Этот счет сохранился до конца встречи и тем самым она одержала победу в этом поединке, а также завоевала бронзовую медаль.

Напомним, Тыныбекова выступала в весовой категории до 58 кг и дошла до полуфинала чемпионата, одолев на своем пути представительниц Германии и Нигерии, однако схватку за выход в финал она уступила Марве Амри из Туниса с разницей в одно очко - 8:7.

Отметим, помимо Тыныбековой свои силы проверили еще двое девушек из Кыргызстана. Назира Марсбек кызы (до 55 кг) уступила на старте Марине Седена из Казахстана и выбыла из состязаний. В категории до 75 кг Айпери Медет кызы выиграла Намджу Хё из Южной Кореи (3:0), но затем уступила Василисе Марзалюк из Беларуси (0:6), которая затем вышла в финал состязаний. В связи с этим Медет кызы получила шанс побороться в утешительном раунде. Однако встречу она уступила Джустине Ди Стасио из Канады и тем самым заняла 10-е место.

Сегодня также продолжатся состязания по женской борьбе, где Кыргызстан представит единственная участница - Мээрим Джуманазарова.

URL: http://www.vb.kg/365238
Теги:
женская борьба, чемпионат мира
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  