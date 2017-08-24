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Посол России в Судане найден мертвым в своей резиденции

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Посол России в Судане Миргаяс Ширинский найден мертвым в бассейне своей резиденции в Хартуме. Он был карьерным дипломатом. Суданская полиция говорит, что Ширинский скончался от естественных причин, передает Би-би-си.

"С прискорбием сообщаем, что 23 августа в Хартуме скончался посол России в Судане Миргаяс Ширинский. Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги", - говорится в сообщении российского МИД.

Причина смерти посла неизвестна, однако в полиции Судана сообщили, что Ширинский страдал гипертонией. Суданские власти заявили также, что, по результатам предварительного расследования, дипломат скончался от естественных причин.

Министерство иностранных дел Судана выразило соболезнования в связи с кончиной Ширинского и отметила заслуги посла на дипломатическом посту.

"Министерство иностранных дел скорбит по послу Миргаясу Ширинскому, который прилагал дружеские и искренние усилия для развития особых отношений между двумя странами и народами в различных сферах", - говорится в сообщении.

Ширинскому было 62 года. Пост посла России в Судане он занимал с декабря 2013 года.

До этого он был послом России в Руанде, занимал должность заместителя постоянного представителя России при ЮНЕСКО, а также работал консулом в Джидде и был советником-посланником российского посольства в Йемене.

URL: http://www.vb.kg/365241
Теги:
посольство, Россия
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