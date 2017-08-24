В некоторых районах Бишкека, Токмака и Баткенской области не будет газа

25 августа в Токмаке будет прекращена подача природного газа по улицам Шамсинской, №132,134 и Дунларова, №205-229 (с 8.00 по 18.00). Об этом сообщает ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Также 25 августа (с 09:00 по 18:00 часов) газа не будет в селе Уч-Коргон Баткенской области по ул. Атамамажан.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ с 28 по 29 августа будет прекращена подача природного газа в Бишкеке в районе, ограниченном отрезками улиц: Чокморова, Табышалиева, Боконбаева, Турусбекова.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.