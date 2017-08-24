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Судья Саляновой: Незнание законов не освобождает от ответственности

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Аида Джумашева

Сегодня, 24 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.

Отметим, суд перешел к исследованию материалов уголовного дела.

Судья Кубанычбек Касымбеков заявил, что в деле имеется положение о Минюсте.

Подсудимая Салянова просила зачитать его пункт, где указывается, что "министр принимает решение, исходя из политических соображений".

"Следствие с потолка предъявило обвинение по поводу того, что ЦАРИИ был в 2010 году компрометирующим себя органом. Прошу зачитать пункт, где есть слово политика или то, что в соответствии с политическими соображениями можно принимать решение", - просила Салянова.

В свою очередь судья Кубанычбек Касымбеков ответил, что нет необходимости в том, чтобы зачитывать полностью положение о Минюсте.

На что Салянова заявила: "Если бы у меня была уверенность в принятии вами справедливого решения, может быть, я бы не стала настаивать на том, чтобы зачитывать полностью это положение".

Судья пояснил ей, что "незнание законов не освобождает от ответственности". Однако зачитал, что в положении о Минюсте указывается: "Минюст - орган исполнительной власти. Руководствуется законами, международными договорами".

URL: http://www.vb.kg/365246
Теги:
Аида Салянова, Министерство юстиции, суд
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Сюжет: Суд по делу Аиды Саляновой (13 материалов)
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Комментарии
Руслан Рустамович
24.08.2017, 12:10
Карма: -23
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 55
Минусов: 78
Комментариев: 116

Аида поздно пить Боржоми. Ваш муж и Теке грубо говоря просто подвели вас к тюрьме. Это еще не открыты уголовные дела по признакам воровства, когда дали ГП денег на ремонт, то огромная сумма осела в вашем кармане, но скоро и до этого доберутся. 

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