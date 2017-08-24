Премьер Узбекистана оскорбил журналиста и запретил прямые эфиры на ТВ

На совещании с журналистами Национальной телерадиокомпании Узбекистана, состоявшемся 21 августа в медиацентре НТРК, премьер-министр Абдулла Арипов запретил прямые эфиры на телевидении. Он раскритиковал передачи журналиста Шерзода Кудратхаджаева, которые идут в прямом эфире, и ответил на его заявление оскорблением.

Как рассказал "Озодлику" на условиях анонимности один из местных журналистов, на совещании произошел конфликт между главой правительства и руководителем Международного пресс-клуба:

– Премьер-министр Абдулла Арипов, обращаясь к руководителю Международного пресс-клуба Шерзоду Кудратхаджаеву, сказал: "Ты, парень, забыл о чувстве меры! Кем ты себя возомнил?". Разозлившись на слова Арипова, Кудратхаджаев сказал ему следующее: "Не пугайте меня своей должностью, вы не имеете права кричать на меня и обращаться на "ты". Между ними завязалась словесная перепалка. Премьер-министр сильно оскорбил Шерзода, сказав: "Если пну тебя под зад, вернешься на прежнее место и будешь, как и прежде, заниматься преподавательством", – рассказывает один из местных журналистов.

Другой журналист из Узбекистана подтвердил "Озодлику" информацию о том, что между главой узбекского правительства и журналистом Шерзодом Кудратхаджаевым произошел серьезный конфликт на почве прямых эфиров, которые считаются местными журналистами "пробуждением после 25-летнего застоя".

Премьер-министр объявил выговор председателю Национальной телерадиокомпании Узбекистана Бабуру Алиханову и были произведены кадровые перестановки в этой корпорации. Хайрулла Нуриддинов, который несколько дней назад был уволен с должности первого заместителя председателя НТРК Узбекистана и назначен директором телеканала "Узбекистан", снова возвращен на прежнюю должность.

Озод Хамидходжаев, директор телеканала "Узбекистан 24", который передавал в эфир серьезные передачи о социальных проблемах граждан, также был снят со своей должности. По словам местных журналистов, на его должность был назначен ранее уволенный из телевидения Нодир Туляганов. Уволенный три месяца назад заместитель председателя НТРК по техническим вопросам и двоюродный брат премьер-министра Нусрат Хакимов тоже вернулся на свою прежнюю должность.

Не представившийся руководитель НТРК Узбекистана подтвердил "Озодлику" информацию о проведенном в медиацентре совещании с участием Абдуллы Арипова и Хайриддина Султанова.