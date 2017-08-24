Перестановки в правительстве. СДПК рассматривает новый состав кабмина

Сегодня, 24 августа, парламентская фракция СДПК проводит закрытое заседание в здании Жогорку Кенеша.

Как сообщили в СДПК, в рамках заседания рассматривается кандидатура Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана, а также состав нового правительства.

Депутаты отмечают возможные изменения в кабинете министров. В частности, на пост двух вице-премьер министров рассмотрят кандидатуры главы Национального банка КР Толкунбека Абдыгулова и главы нынешнего Госкомитета по промышленности, энергетике и недропользованию Дүйшенбека Зилалиева. В качестве нового министра экономики предложена кандидатура Артема Новикова, который сейчас занимает пост заведующего отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития Аппарата президента.

Помимо вышеперечисленных претендентов, также на заседании участвуют другие члены правительства и спикер Чыныбай Турсунбеков.

После рассмотрения данных вопросов во фракции депутаты соберутся на заседание парламентской коалиции большинства.

Напомним, 22 августа президент страны Алмазбек Атамбаев поручил в кратчайшие сроки сформировать новое правительство. В связи с этим он направил письмо в адрес торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова с просьбой созвать внеочередную сессию.

Депутаты соберутся 25 августа, чтобы сформировать состав нового правительства во главе с премьер-министром.