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Успейте заплатить налоги. Налоговые органы будут работать в субботу

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ВБ

Налоговые органы республики будут работать в субботу для приема налогов на транспорт, жилые дома и землю.

В субботу, 26 августа, налоговые органы Кыргызстана будут работать для приема налогов на транспорт, жилые дома и землю. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Особый режим работы установлен с учетом приближения окончания сроков уплаты налога на транспорт, жилые дома и квартиры, а также земельного налога за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками, приходящиеся на праздничные дни.

Поэтому все территориальные налоговые органы страны в ближайшую субботу, 26 августа, будут работать и принимать платежи, информационные расчеты и выдавать спецнаклейки.

Граждане, еще не успевшие сдать информационные расчеты, оплатить налоги за имущество и земельный налог, смогут это сделать в субботний день.

Прием будет осуществляться во всех налоговых органах с 9-ти часов утра до 17.00.

ГНС призывает владельцев транспортного средства, жилого имущества и земельного надела воспользоваться возможностью уплатить налог на транспорт, жилье и землю в субботу. Граждане могут оплатить налоги также в кассах отдельных банковских учреждений, через платежные терминалы, мобильный и интернет-банкинг.

Отметим, до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на транспортное средство, до 2 сентября - налог на жилые дома, квартиры и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

За несвоевременную уплату налога предусмотрен административный штраф в сумме 2000 сомов. Кроме того, за каждый день просрочки налогового платежа будет начисляться пеня.

Более подробную информацию можно получить по телефону 194 или на сайте www.sti.gov.kg.

URL: http://www.vb.kg/365255
Теги:
ГНС, налоги
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