Погода
$ 68.32 - 68.55
€ 80.20 - 81.01

Минздрав: Сотни медцентров в КР работают незаконно. Требуйте лицензию

105  0
ВБ

В Кыргызстане сотни медицинских центров, в основном стоматологические кабинеты, которые не имеют лицензии на право ведения частной медицинской деятельности. Об этом сообщает отдел лицензирования Министерства здравоохранения.

По их информации, расположены они в основном на территории крупных рынков страны, как Ошский и Кара-Суйский, центральных рынках областных центров, городов и других крупных населенных пунктов. Также отмечается, что врачи, работающие там, могут не иметь соответствующих аттестационных сертификатов, доказывающих их квалификацию и навыки для оказания медицинских услуг населению.

"В данных центрах нарушается санитарный режим, не соблюдается инфекционная безопасность проведения медицинских процедур и манипуляций. Получая невинную медицинскую процедуру, например: вырывая зуб или пломбируя их, пациент может заболеть опасными вирусными гепатитами, ВИЧ/СПИД и другими заболеваниям через грязные инструменты, которые впоследствии могут привести к материальным затратам на лечение и даже к угрозе для жизни.

На территории указанных рынков расположены и многочисленные точки реализации лекарственных средств. В качестве приобретаемых лекарственных препаратов из этих источников можно сомневаться, так как не выдерживаются правила их хранения.

Просим население быть бдительными, требовать наличие лицензии и сертификатов специалистов, не получать медицинские услуги в частных центрах, не имеющих лицензию, а также не приобретать лекарства в аптечных учреждениях, не имеющих соответствующих лицензий, во избежание осложнений здоровья. Мэрии городов, МСУ областей просим не давать в аренду помещения, расположенные на территории рынков для медицинских целей без наличия лицензии", - сказала Бурул Арзыкулова, начальник отдела лицензирования медицинских и фармацевтических услуг Минздрава.

Министерство здравоохранения инициирует проект Закона "О частной медицинской деятельности", где ключевым условием для хорошо функционирующего частного сектора является защита интересов пациентов, в том числе социально уязвимых, большое количество поставщиков, которые будут конкурировать друг с другом за пациентов, оказывая качественную медицинскую помощь, контролируемую со стороны уполномоченного органа по здравоохранению.

Действующим Законом КР "О лицензионно-разрешительной системе в КР" недостаточно регламентированы меры воздействия к лицензиату, в связи с чем Минздрав не может сразу приостановить, закрыть или аннулировать лицензию частных медицинских организаций и аптечных учреждений, в которых были допущены грубые лицензионные нарушения.

URL: http://www.vb.kg/365262
Теги:
лицензия, здравоохранение, медицина, Минздрав
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  