ГКНБ задержал члена террористической организации

19 августа ГКНБ задержан разыскиваемый член МТО в ходе проводимых контртеррористических мероприятий в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст.ст. 226-1 ("Финансирование террористической деятельности"), 230 ("Бандитизм") и 168 "Разбой") УК КР.

Как сообщает пресс-служба ведомства, преступником является 23-летний Х.Х., уроженец Ошской области.

Установлено, что задержанный входил в сформированную подпольную террористическую группу, прошедшую боевую подготовку, для совершения убийств и разбоев с целью финансирования террористической деятельности и реализации преступных планов по совершению терактов. Данная подпольная террористическая группа имела в своем арсенале оружия и боеприпасы.

В настоящее время он водворен в СИЗО ГКНБ.

Ведется комплекс следственно-оперативных мероприятий по выявлению и установлению возможных его преступных связей на территории КР и за его пределами.