Погода
$ 68.32 - 68.55
€ 80.20 - 81.01

ГКНБ задержал члена террористической организации

852  4
ВБ

19 августа ГКНБ задержан разыскиваемый член МТО в ходе проводимых контртеррористических мероприятий в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст.ст. 226-1 ("Финансирование террористической деятельности"), 230 ("Бандитизм") и 168 "Разбой") УК КР.

Как сообщает пресс-служба ведомства, преступником является 23-летний Х.Х., уроженец Ошской области.

Установлено, что задержанный входил в сформированную подпольную террористическую группу, прошедшую боевую подготовку, для совершения убийств и разбоев с целью финансирования террористической деятельности и реализации преступных планов по совершению терактов. Данная подпольная террористическая группа имела в своем арсенале оружия и боеприпасы.

В настоящее время он водворен в СИЗО ГКНБ.

Ведется комплекс следственно-оперативных мероприятий по выявлению и установлению возможных его преступных связей на территории КР и за его пределами.

URL: http://www.vb.kg/365269
Теги:
ГКНБ, терроризм
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Чекисты
24.08.2017, 15:52

Молодцы спец службы. Вся надежда на вас. Народу нужно только спокойствия. Всех деструктивно идеялогически религиозных экстримистов не жалейте. Только расстрел. Всех религиозных течений через которых проникают экстримисты прикрыть им дорогу. Всех религиозных информационных источников закрыть. Молодцы.

0
Цитировать
Жалоба модератору
кирова кирова
24.08.2017, 16:05
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 27
Минусов: 22
Комментариев: 49

Эти экстримисты не дают нам спокойно спать и работать. Всех нужно истреблять. Нужно проверить как и кто его идеялогически обрабки сделал. Сейчас у нас очень много религиозных шарлатанов, которые выступая от имени бога идеялогически обрабатывают наши молодежи. ГКНБ не должны остановиться.

0
Цитировать
Жалоба модератору
бишкекчанка
24.08.2017, 16:18

Зачем глаза закрывать, если это преступник? Пусть народ видит!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Арсений Максимов
24.08.2017, 17:47
Карма: +58
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 225
Минусов: 167
Комментариев: 396

Вообще, конечно, пугает, сколько их развелось у нас за время войны в Сирии. Хорошо хоть чекисты нормально работают, отлавливают. Но по-хорошему надо выходить на верхушку в иерархии вербовщиков.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  