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Бекназаров: Какой такой павлин-мавлин? Все фальсификация!

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Родион Решетов

Сегодня, 24 августа, Азимбек Бекназаров в ходе пресс-конференции попытался оправдаться. Поводом его выступления послужили интригующие материалы, попавшие в Сеть.

Первый - якобы его разговор с лидером партии "Ата-Журт" Ташиевым, в ходе разговора обсуждается судебный процесс по делу Омурбека Текебаева, обвиненного в коррупции, где мужчина с голосом, похожим на Бекназарова, говорит, что он врал в суде и потом просил Бога о прощении.

Однако Бекназаров утверждал, что запись была смонтирована, а с Камчыбеком Ташиевым он встречался лишь на тоях и крупных мероприятиях. Правда, чем-то конкретным он данное заявление не подкрепил. "Я заявляю, эта аудиозапись - монтаж", - сказал он.

Также Бекназаров опроверг информацию о том, что где-то в спецслужбах в разработке находится видеозапись, на которой он "раскрыл все карты" на предмет предстоящих президентских выборов и махинаций вокруг Megacom, не подозревая, что видеокамера продолжает его снимать и записывать голос.

В ходе пресс-конференции он обратился к корреспонденту интернет-ресурса, которому дал, того не зная, компрометирующее его интервью с вопросом:

"А где видео? Где доказательства?".

Ответ, что материалы находятся в разработке в спецслужбах Бекназарова не удовлетворил.

В итоге кандидат в президенты КР остался при своем мнении - все монтаж и фальсификация.

URL: http://www.vb.kg/365272
Теги:
Азимбек Бекназаров, Камчыбек Ташиев
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Комментарии
Mahabat Aitieva
24.08.2017, 16:18
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Бекназаров сам давно мантаж  (от слова манты и монтаж). Монтаж из разных кусков нечто бывшее человеком, а ставшее вруном и ходячей дезой.

Но Рыкуновой он по какой-то причине открыл душу, вероятно стыдно стало перед старыми товарищами. 

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Mahabat Aitieva
24.08.2017, 16:20
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Плюсов: 24
Минусов: 11
Комментариев: 49

Клятвопреступник. Дача ложных показаний в суде - преступление.

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Арсений Максимов
24.08.2017, 17:52
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А как же видеозапись из интернета, где он то же самое говорит?

https://www.youtube.com/watch?v=GpoWE2oeueE

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Адилет Кадыров
24.08.2017, 18:20
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Комментариев: 108

Ну все! Попал Бекназаров окончательно. Сбежит же из страны!

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