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Олигархи идут на войну с государством

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Александра Василькова

Видеоролик под названием "Кто такой Сапар Исаков?", слитый в Сеть анонимом, тряхнул кирнет балла на два по шкале Рихтера, не более. И то лишь за счет того, что появился за пару дней до внеочередной сессии ЖК, на которой будет решаться вопрос о новом правительстве КР.

Качество исполнения и содержание сюжета не выдерживают никакой критики. Пользователи недоумевают, на кого рассчитана столь низкопробная манипуляция?

Впрочем, с этим как раз все понятно. "Киношка" снималась для широких масс, для людей, далеких от политики. Это неумелая пропаганда, ориентированная на тех, кто не станет задумываться над тем, почему звучащие в адрес Исакова серьезные, надо отметить, обвинения, не подкрепляются никакими доказательствами.

Заказчиком этого сюжета называют одного из кандидатов в президенты. Олигарха. Которого из них в нынешнем контексте, не важно, поскольку появление этого фильма - момент в своем роде исторический, почти как залп "Авроры". Только вот возвещает сей выстрел не революцию пролетариата, а начало боевых действий отечественных богачей против государства.

Нынешний список кандидатов в президенты напоминает парад финансовых воротил. Перечислять поименно членов этого клуба "Самых богатых людей Кыргызстана" не имеет смысла – своих "героев" народ и без того знает в лицо. Тем более большинство из них просто обожает мелькать на экранах телевизоров.

Кыргызские рокфеллеры сегодня так активно рвутся к государственному рулю исключительно по причине беспокойства о будущем своих состояний. И эти страхи обоснованны, учитывая, что власть запустила процесс, обратный амнистии капиталов, и интенсивно интересуется происхождением первых миллионов местных капиталистов. А это, пожалуй, самый неудобный вопрос для тех, чьи имена есть в отечественных аналогах списка Forbes. Они же не цукерберги, в конце концов, истории их финансовых взлетов едва ли когда-нибудь экранизируют.

Исаков для олигархов КР – олицетворение истеблишмента нового поколения, политических деятелей, которые ничем не обязаны богатеям, а значит, не станут лоббировать их интересы в ущерб государственным. Понятно, что такой премьер-министр, как кость в горле.

Наверное, также неуютно почувствовали себя российские крупные бизнесмены, когда на закате девяностых годов вместо Ельцина, плясавшего под их дудку, к власти пришел Владимир Путин. Врагом для них он стал, едва обозначив свою позицию относительно вмешательства магнатов в принятие государственных решений.

Боролись с Путиным, а в его лице и со всем народом РФ, беспощадно. Недавний псевдокомпромат на Исакова по сравнению с приемами того же Бориса Березовского – просто детские игрушки. Говорят, российский олигарх не гнушался финансировать чеченских боевиков ради своей "высокой цели".

В Казахстане процесс деолигархизации начался позже, чем в России. Там к власти особенно рьяно рвался государственный деятель, чья финансовая империя взяла старт с продажи презервативов - Мухтар Аблязов. К слову, он чувствовал себя настолько влиятельным и всемогущим, что даже заявлял о том, что кыргызская революция 2010 года была сделана на его деньги.

И в России, и в Казахстане войну с государством олигархи проиграли. У нас эта битва только началась, значит, впереди еще более изощренные атаки. И не факт, что только информационные.

Однако до полномасштабных "боевых действий" может и не дойти. Ну мало ли, вдруг кто-то из местных магнатов победит в президентских выборах?

Что тогда? Посмотрим. Прежде всего, политика бесповоротно трансформируется в инструмент бизнеса, поскольку, придя во власть, олигархи продолжат делать то, что умеют - зарабатывать деньги.

Возможностей для этого будет масса. Налоговые послабления для своих компаний, государственные контракты без тендеров, всевозможные схемы а-ля Ширшов. Также продолжится вывод государственной собственности в частную. Не то чтобы сам по себе этот процесс преступный – зачастую частники гораздо эффективнее управляют активами, нежели госменеджеры. Однако важна цена вопроса. Есть ведь разница, к примеру, за сколько продать государственные акции ЗАО "Альфа Телеком" (ТМ Megacom): за сотни миллионов долларов по конкурсу или в сто раз дешевле родне какого-либо магната?

На фоне разворовывания страны усилится раскол в обществе, в том числе по региональному признаку. Возродится клановое правление, поставив на этот раз под сомнение не просто благополучие народа, но и саму кыргызскую государственность.

URL: http://www.vb.kg/365274
Теги:
Сапар Исаков
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Комментарии
Шаман
24.08.2017, 15:39

Статья не о чем! Ни фактов, ни логической составляющей. Учимся писать интересно!

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Майрамбек Акулов
24.08.2017, 16:44
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Исаков для олигархов КР – олицетворение истеблишмента нового поколения, политических деятелей, которые ничем не обязаны богатеям, а значит, не станут лоббировать их интересы в ущерб государственным. Понятно, что такой премьер-министр, как кость в горле.

Я как-то не очень серьёзно, внимательно относился к Исакову, но после столь массивной атаки на него со стороны олигарха (имя которого не называют, но знают все)обратил внимание на его персону. Он скорее всего умный и принципиальный человек, если его назначения пытаются не допустить такие киты, динозавры.

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Арсений Максимов
24.08.2017, 17:38
Карма: +58
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 225
Минусов: 167
Комментариев: 396

Вообще забавное видео, конечно. Никаких ссылок на источники, чистая деза, преподносимая со словами "как всем известно". При этом пиарщики Бабанова запускали это видео в соцсети под видом "сюжета российских телеканалов".

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