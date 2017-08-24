В Оше в ходе пьяной ссоры женщина убила свою мать

В городе Оше задержана женщина, зарезавшая собственную мать. Об этом сегодня, 24 августа, сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

По данным правоохранителей, подозреваемая является уроженкой города Ош, проживает на улице Толонова.

"Задержанной 39 лет. По предварительным данным, она нанесла ножевые удары своей 61-летней матери в ходе ссоры. От полученных ран женщина скончалась в реанимации Ошской областной больницы", - проинформировали в ведомстве.

В УВД отметили, что ссора между женщинами произошла из-за того, что мать унижала свою дочь.

"Дочь погибшей, Наталья Каратаева ударила ножом свою пожилую мать в левый бок. Окровавленная женщина выбежала на улицу, просила о помощи и упала. Соседи вызвали скорую и милицию, однако в больнице пострадавшая скончалась, не приходя в сознание. В настоящий момент задержанная гражданка Каратаева признала свою вину. Она сообщила следствию, что пошла на такой шаг, поскольку ее мать постоянно унижала ее, заявляя, что та непутевая, тупая и неудачница. Со слов задержанной, и она, и ее мать давно разведены", - сообщили в УВД.

В ведомстве добавили, что на момент совершения преступления потерпевшая и задержанная были в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".