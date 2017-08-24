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Пиар ради пиара: "Сентябрь" как повод для кандидатов

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Кира Саввина

По ситуации вокруг "Сентября" слишком много надуманного и недостоверного поднимается со стороны защитников этого телеканала. Решение суда было принято по факту распространения заявления бывшего главы УВД Ошской области А.Капарова в эфире телеканала, которое явно было направлено на разжигание межэтнической розни. И это происходит после еще незаживших ран от страшной трагедии июня 2010 года.

Как еще должны были реагировать прокуратура и суд? Промолчать, способствовать разжиганию вражды между кыргызами и узбеками. А "Сентябрь", который ссылается на прямой эфир, мог прервать А.Капарова, потребовать доказательств, как обычно поступают нормальные журналисты. Но этого не произошло, просто дали выговориться человеку, которого можно смело назвать провокатором.

А все те, кто выступает в защиту "Сентября", особенно кандидаты в президенты КР, просто пиарятся. Они даже не подумали о том, что во –первых решение суда может обжаловано только в вышестоящей инстанции, во –вторых, они не удосужились ознакомиться с фактами. Или они готовы поощрять тех, кто сеет межнациональную рознь? Если эти кандидаты не понимают этого, то это очень плохо. Популизм тоже имеет границы, нельзя ради пиара пользоваться такими сомнительными инфоповодами.

Также не очень хорошо, когда кандидаты в президенты высказывают неуважение к судебным решениям, это говорит или о правовой безграмотности или же откровенное наплевательское отношение к законам. И что можно ожидать от таких людей?

URL: http://www.vb.kg/365289
Теги:
выборы, телевидение, СМИ
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Комментарии
Max boob
24.08.2017, 19:32
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Комментариев: 3

Сариев и прочие ему подобные сразу ухватившись за этот инфоповод, решили пропиариться. Начали кричать направо-налево об угрозе свободе слова. Но они совсем не задумались о том, что нарушается закон, что журналисты должны нести ответственность за подготавливаемый ими материал

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