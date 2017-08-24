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Среди напавших на сотрудников УПМ есть граждане Казахстана

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Аида Джумашева

 Среди напавших на сотрудников УПМ есть граждане Казахстана. Об этом сегодня, 24 августа, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что один из четырех мужчин является уроженцем Кыргызстана, но получил гражданство Казахстана.

"В настоящий момент проводятся следственно-опепативные мероприятия. Сегодня сотрудники правоохранительных органов допросили сестру одного из сбежавших злоумышленников. Объявлен план-перехват", - проинформировали редакцию.

В ГУВД столицы подтвердили информацию о проводимых следственно-опепативных действиях. Однако не сообщили о том, объявлены ли нападавшие на милиционеров лица в розыск.

URL: http://www.vb.kg/365291
Теги:
ГУВД, МВД, Казахстан
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