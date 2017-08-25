В Мьянме при нападении боевиков погибли пятеро полицейских

По меньшей мере пятеро полицейских убиты в результате атаки исламских боевиков-рохинджа на полицейские блокпосты в штате Ракхайн в Мьянме. Об этом сообщает RT со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, также ликвидированы семеро нападавших.

Они пытались провести скоординированную атаку на 24 блокпоста и прорваться на военную базу.

Ранее власти США призвали Мьянму разрешить сотрудникам ООН провести расследование по установлению фактов предполагаемой этнической чистки мусульман-рохинджа в штате Ракхайн.