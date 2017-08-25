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Катар закрыл посольство Чада в столице и высылает его дипломатов

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МИД Катара сообщил о приостановке работы посольства Чада в Дохе и поручили его сотрудников покинуть страну в течение 72 часов, пишет Росбалт со ссылкой на Daily Sabah.

Ответные меры по закрытию посольства были приняты спустя сутки после соответствующего решения Чада о закрытии посольства Катара.

Ранее эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что кампания арабских стран против Катара была спланирована заранее.

Дипломатический скандал начался утром 5 июня. Первыми о разрыве дипломатических отношений с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических группировок объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.

URL: http://www.vb.kg/365295
Теги:
Катар, посольство
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